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風Luxury／HUBLOT橘藍雙色陶瓷勾起度假魂　夏季錶款亮色出擊

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▲▼ Hublot,GP 。（圖／公關照）

▲演員Phoebe Torrance佩帶HUBLOT Big Bang Unico Summer雙彩陶瓷限量腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季充滿海洋風情的錶款紛紛出籠，不僅為度假裝扮增添時尚感，同時兼具防水等強悍性能，適合戶外運動或戲水佩戴。每年為迎接夏季設計繽紛錶款的HUBLOT（宇舶）延續美好傳統，今年以陽光橘與地中海藍為主色調，推出全球限量100只的 Big Bang Unico Summer 雙彩陶瓷限量腕錶，活潑亮眼的配色輕鬆贏得目光。

▲▼ Hublot,GP 。（圖／公關照）

▲HUBLOT限量100只的Big Bang Unico Summer雙彩陶瓷限量腕錶， 968,000元。

HUBLOT致力於研發嶄新材質，再次展現對彩色陶瓷工藝的極致掌握，以夏日海島風情為主題創作Big Bang Unico Summer 雙彩陶瓷限量腕錶，經微噴砂處理的橘色調錶殼，搭配地中海藍陶瓷錶圈，鏤空面盤的功能小盤也以此雙色點綴，細看面盤下層底版與錶耳以深藍色裝飾，讓整體設計更具層次感，錶背設計也相當講究，透出的UNICO 飛返計時機芯深藍色鏤空自動盤與錶殼雙色設計相呼應，此錶款可搭配三款藍橘色橡膠錶帶，自在轉換不同風格。

▲▼ Hublot,GP 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞HUBLOT HUB1280 自製飛返計時機芯，深藍色鏤空自動盤與橘藍雙色錶殼相呼應。

GP（Girard-Perregaux，芝柏表）則從過往經典擷取靈感，與英國個人化及改裝手錶著稱的Bamford Watch Department合作，讓1969年問世的Deep Diver腕錶重生，標誌性的特色包括前衛大膽的14邊形切面錶圈、醒目的紅色面盤，新一代以輕量的5級鈦金屬打造枕型錶款，錶冠承襲初代設計位於2時與4時位置，面盤則結合藍、橙、白三色，配備日期視窗與旋轉內錶圈，指針與取自原版復古的時標均塗覆夜光材料在黑暗處散發藍色光芒，搭配藍色橡膠錶帶並附贈一條可替換的橙色錶帶，展現活力氣息。

▲▼ Hublot,GP 。（圖／公關照）

▲GP於與Bamford Watch Department攜手打造當代版的Deep Diver腕錶（右），旁為古董錶，新錶489,000元。（圖／GP提供）

限量350只的Deep Diver腕錶，搭載GP03300型自動上鍊機芯，從透明錶背可欣賞精緻打磨與裝飾，GP同時在藍色金屬化藍寶石水晶玻璃錶背飾以象徵海神的三叉戟徽章，彰顯此款腕錶的海洋精神。

▲▼ Hublot,GP 。（圖／公關照）

▲GP Deep Diver腕錶的藍色金屬化藍寶石水晶玻璃錶背，裝飾象徵海神的三叉戟徽章。

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關鍵字：

風Luxury, HUBLOT, GP, Girard-Perregaux

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