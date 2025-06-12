卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相

▲卡地亞Cartier Magician: The Art of Metamorphosis台灣藏家專屬珍藏腕錶鑑賞活動於台北101旗艦店登場。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）於錶界立下不少經典輪廓，在裝飾與功能性之間尋得完美平衡，於今（12日）起在台北101旗艦店登場的Cartier Magician: The Art of Metamorphosis台灣藏家專屬珍藏腕錶鑑賞活動獲得完美體現，踏入4樓入口處即進入明星錶款Santos de Cartier系列的飛行世界，全新27毫米x 34.5毫米的小尺寸Santos腕錶正式亮相，提供更豐富的選擇；令人驚喜的是罕見的「冰雪美洲豹」香檳杯組也在展出之列，品牌與法國著名聖路易水晶製造廠合作打造，墨玉雕刻的美洲豹抱著大溪地黑珍珠趴在水晶冰桶上流露尊貴氣息，身價高達915萬元。





▲卡地亞Santos-Dumont棕色面盤鉑金腕錶，超大型款785,000元。

此次卡地亞鑑賞活動集結近60只首次抵台的年度新錶與經典限量腕錶，並展出13件第一次在台曝光的卡地亞典藏系列（Cartier Collection）古董時計，對應當代設計，即可清晰領略經典傳承的精神。例如熱賣的Santos de Cartier系列聚焦當年催生者飛行員Alberto Santos-Dumont的豆娘號飛機，依飛機特色創作3款面盤各有亮點的Santos-Dumont超大型限量錶。

▲模特兒佩戴卡地亞Santos全新尺寸、搭載石英機芯的小型款黃K金錶，1,040,000元。





▲卡地亞限量150只的Santos-Dumont微型擺陀鏤空18K白金鑲鑽腕錶，大型款 1,710,000元。

鏤空設計在今年新款Santos-Dumont與Tank Française錶款上也有嶄新詮釋，前者微型自動盤是可愛的小飛機，推出錶圈鑲鑽的白K金版本與黑漆精鋼、一款金色版本；Tank Française腕錶則首次採用鏤空時間顯示，盡顯全新9630 MC型機芯之美。而話題之作「獨眼龍」Cartier Privé系列Tank à Guichets腕錶也不容錯過，忠於1928年原版設計，分別以鉑金、玫瑰金與黃K金打造，並大膽採用斜角視窗，是藏家矚目焦點。

▲卡地亞Tank Française腕錶首度推出鏤空設計，大型款精鋼錶945,000元。

▲卡地亞Tank à Guichets 腕錶，黃K金款1,610,000元。

於珠寶與裝飾工藝領域，卡地亞亦是佼佼者，2014年8月設立的大師工藝工作坊（Maison des Métiers d’Art）獻上驚喜，創作黑色美洲豹從叢林陰影處悄然現身的Panthère大師工藝錶，品牌耗時3年研究開發全新工藝打造黃金葉片，並創造出層次感，成就此生動畫面。而對於珠寶錶設計卡地亞向來大膽，以立體感與黃金為主題設計出Tressage腕錶，交錯線條彰顯時髦魅力。

▲卡地亞黃Ｋ金鑲鑽TRESSAGE腕錶，2,550,000元。





▲卡地亞大師工藝系列Ronde Louis Cartier Panthère Métiers d'Art Watch美洲豹腕錶，3,000,000元。





▲卡地亞幾何與對比系列袖扣，鍍銠750/1000白K金鑲嵌祖母綠，縞瑪瑙和圓形明亮式切割鑽石，1,150,000元。





▲卡地亞推出罕見的冰雪美洲豹香檳酒桶及香檳酒杯，9,150,000元。

剛在台舉辦270周年展的江詩丹頓（Vacheron Constantin），則藉由Les Cabinotiers閣樓工匠系列致敬品牌發源地日內瓦也慶祝品牌悠長歷史，創作3款獨一無二的工藝錶致敬日內瓦地標、同時是品牌起源之地Tribute to the Tour de l’Île鐘樓，集結微繪琺瑯、機刻雕花與手工雕刻等，凸顯品牌傳承的非凡技藝。





▲江詩丹頓Les Cabinotiers 閣樓工匠Tribute to the Tour de l’Île系列結合機刻雕花與大明火微繪琺瑯腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）



▲江詩丹頓雕刻大師手工機刻出面盤上建築物輪廓。