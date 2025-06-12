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百年靈海洋錶各種尺寸全包　聯名墨鏡、夾角拖時髦一「夏」

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▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴百年靈Superocean Heritage 36自動腕錶158,000元，以及百年靈 × CUTLER AND GROSS聯名太陽眼鏡。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接衝浪季來臨，百年靈（Breitling）打造優雅又實用的海洋錶款Superocean Heritage，系列陣容相當堅強，包括搭載品牌自製01型機芯的42毫米的計時碼錶，以及內載今年3月問世百年靈首款自製三針B31機芯的錶徑44毫米、42毫米與40毫米三種尺寸自動上鍊腕錶，最小尺寸為採用B10型自動機芯的36毫米尺寸錶款，除了腕錶吸睛，品牌還跨界合作推出聯名太陽眼鏡與夾腳拖鞋，為熱愛海洋的品味人士備齊時髦行頭。

▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage B31 Automatic 40自動腕錶（左）186,000元，B01 Chronograph 42計時碼錶266,000元。

百年靈於1957年首次發表Superocean Heritage系列，具長矛與箭頭造型指針、陽極氧化鋁旋轉錶圈等經典特色，今年改款提升細節的精緻度，不僅設計更纖薄，也改採陶瓷錶圈，部分款式外圈為18K紅金材質，而整體配色以黑色、藍色與綠色為主，備有金屬編織錶鍊與橡膠編織錶帶款式；品牌同時攜手衝浪傳奇人物凱利史萊特（Kelly Slater）共同設計聯名限量錶，融入他熱愛的夏威夷文化與元素，面盤飾以熱帶樹蔭光影的葉影圖紋，錶背採用透視設計，外圈鐫刻有「One of 500」與「Kelly Slater Limited Edition」字樣，搭配夏威夷花卉裝飾的專屬展示錶盒。

▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage B31 Automatic 44自動腕錶，藍色錶盤、18K紅金錶圈鍊帶錶，245,000元。

▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲衝浪界傳奇人物Kelly Slater佩戴百年靈Superocean Heritage B31 Automatic 40 Kelly Slater特別版自動腕錶。

▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Superocean Heritage B31 Automatic 40 Kelly Slater特別版自動腕錶橡膠錶帶款，190,000元。

到海邊戲水除了戴上百年靈海洋錶款，也少不了時尚的太陽眼鏡與好穿的夾腳拖鞋，百年靈與英國手工眼鏡品牌Cutler and Gross合作推出專為Superocean Heritage設計的太陽眼鏡聯名系列，鏡腳末端以螢光漆填色，呼應腕錶的箭形時針，4種款式各限量500副；此外，百年靈也攜手巴西品牌Havaianas發表聯名限量夾腳拖，以夏威夷花卉圖騰設計呈現，完美呼應限量版錶款。

▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲BREITLING X Havaianas聯名限量夾腳拖。

與海洋淵源深厚的雅典錶（Ulysse Nardin），今夏主打限量300只潛水系列DIVER腕錶錘頭鯊特別款，為致力於保護鯊魚物種的非營利組織籌集資金，採用44毫米藍色PVD鍍層鈦金屬錶殼，錶背呈現已被世界自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種的錘頭鯊圖案，品牌承諾將捐贈此錶款年銷售額的1%給總部位於英國的非營利組織鯊魚信託基金會（Shark Trust），用於鯊魚保護工作。

▲▼ 百年靈 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶潛水系列DIVER腕錶錘頭鯊特別款限量300只，369,000元。（圖／雅典錶提供）

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關鍵字：

百年靈, Breitling, Ulysse Nardin, 雅典錶

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