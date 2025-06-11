牙醫系學霸韓寧變伯爵摯友　梯形錶上手秀獨特魅力

▲女星韓寧以品牌摯友身份加入 Piaget Society 大家庭。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

繼日前懷二寶的林依晨秀出戴伯爵（PIAGET）珠寶與腕錶的美照，宣告以品牌摯友身份加入PIAGET Society，今（11日）伯爵再宣布新銳演員韓寧也成為品牌摯友，由她演繹SIXTIE系列精鋼鑽石腕錶以及Possession系列宮廷雕刻飾紋的手環，她表示：「我喜歡SIXTIE腕錶以簡約設計，展現恰到好處的優雅。它沒有多餘的裝飾，卻蘊含著低調奢華的氣質。觸碰肌膚的那一刻，柔和貼合，SIXTIE彷彿是一件與我靈魂契合的藝術品。」





▲韓寧佩戴伯爵SIXTIE系列29毫米精鋼鑽石珠寶腕錶與Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環。

演出《返校》影集出道的韓寧，畢業於北一女、國立陽明大學牙醫系，但她棄醫從影，自招是人生的小小叛逆，成為演藝圈的學霸級女星，她變身為伯爵品牌之友所戴的SIXTIE系列精鋼鑽石腕錶也不是傳統乖乖牌，錶殼造型源自1960年代的經典「梯形美學」，轉化成剛柔並濟的優雅錶款，她再搭配宮廷式雕刻的Possession手環，突顯個性美。





▲PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋手環。

萬寶龍（Montblanc）則邀南韓男星徐康俊擔任亞太區品牌大使，他近期在電視劇《臥底高中》中一人分飾高中老師與秘密特工兩個角色，演技備受好評，品牌相中他的獨特魅力，在首爾新沙洞林蔭大道的Igiligu藝廊舉辦2025年新品預覽活動中宣布與他合作。





▲萬寶龍宣布韓星徐康俊成為亞太區品牌大使。（圖／萬寶龍提供）