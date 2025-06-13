與眾不同月相顯示詩意浪漫　格拉蘇蒂原創新錶百搭

▲格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲月相不鏽鋼搭18K紅金錶圈鑽錶（左）550,000元，18Ｋ紅金藍面錶734,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

月相顯示是機械女錶中最受歡迎的功能，德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）小夜曲月相腕錶發表4款新作，包括兩款搭配午夜藍鱷魚皮錶帶的18K紅金、兩款錶圈鑲鑽與未鑲鑽的半金腕錶，均搭載具60小時動力儲存的Calibre 35自動上鍊機芯，於面盤6時處展現與眾不同的月相，月亮圓盤以珍珠母貝打造，月亮的形態變幻由月相窗口的交疊巧妙呈現，旁點綴星星顯得浪漫詩意。





▲格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲月相18K紅金鑽錶，748,000元。

格拉蘇蒂原創小夜曲月相腕錶內外皆美，精準月相122年僅有一天誤差，若要調校月相只需將錶冠拉至第一段位置即可進行調整，相當方便；而新款在顏色與材質上有新亮點，搭配午夜藍鱷魚皮錶帶的紅金錶各有深邃藍色或白色珍珠母貝款式可供選擇，錶圈與時標鑲嵌美鑽更為閃耀，半金鑲鑽錶則配上風格活潑的橙色鱷魚皮錶帶，僅在時標與錶冠點綴寶石的半金錶搭柔美的粉色鱷魚皮錶帶，款款都是能與休閒與正式服裝完美搭配之作。





▲格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲月相不鏽鋼搭18K紅金錶圈腕錶，443,000元。

同屬Swatch集團的Blancpain也搶攻機械女錶市場，推出兩款專為女性設計的五十噚潛水自動腕錶，首次為這個標誌性系列加入38毫米錶殼，並非單純縮小尺寸，而是重新設計展現和諧比例，一款為18K紅金搭配煙燻黑漸變珍珠母貝面盤，另一款則為緞面磨砂鈦金屬搭配花瓣粉紅漸層珍珠母貝面盤，且錶帶選擇也相當多元，黑色款可搭配黑色Tropic 橡膠錶帶、航海帆布錶帶或NATO錶帶，而粉紅錶可配上白色面料錶帶並有雙色粉紅條紋，展現個人時尚魅力，兩款新女錶皆搭載具100小時動力儲存的1153自動上鍊機芯，防水300米。





▲Blancpain為女性打造五十噚潛水自動腕錶俏皮粉款式。（圖／Blancpain提供，以下同）





▲Blancpain 18K紅金搭配黑色漸變色珍珠母貝面盤的五十噚潛水自動腕錶摺疊扣款1,014,000元。