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「貝嫂」懶理兒子媳婦鬧脾氣　背愛馬仕凱莉包當最美婆婆

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▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／ＣＦＰ）

▲維多利亞貝克漢穿紅色Polo衫搭配自己設計的丹寧褲，背愛馬仕凱莉包現身巴黎。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

活躍於體壇、演藝圈與時尚圈的貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham），近來與長子布魯克林與富家女長媳妮可拉佩爾茲失和的消息傳得沸沸揚揚，但夫妻倆似乎不受影響繼續工作，貝克漢與英王查理三世會面，「貝嫂」則被媒體捕捉到在巴黎的身影，即使是街拍照她氣場依舊強大，背著愛馬仕（HERMÈS）凱莉包漂亮現身，當最美婆婆。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／ＣＦＰ）

▲維多利亞貝克漢街拍照氣場強大。（圖／CFP）

近期家醜浮上檯面的貝克漢一家，起因是長子布魯克林夫婦明明在倫敦遊玩，卻缺席父親貝克漢生日聚會，被視為壓垮雙方關係的最後一根稻草，其實媳婦妮可拉佩爾茲早在婚禮前因婚紗關係與婆婆維多利亞已種下心結，雙方一度破冰互相捧場，如今又回到最初形同陌路的狀態，妮可拉佩爾茲甚至找來曾為「淫魔製片」哈維韋斯坦操盤的公關專家Matthew Hiltzik為她美化公眾形象。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／ＣＦＰ）

▲維多利亞貝克漢去年巴黎時裝周期間拎愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

維多利亞貝克漢不管家事紛擾，依然忙碌工作，被目擊穿著亮眼的紅色Polo衫搭配她自創同名品牌VICTORIA BECKHAM高腰喇叭丹寧褲，同時背著愛馬仕酒紅色的凱莉包，相當時髦；儘管近幾年她為宣傳自創品牌多拎自己設計的包款，但她依然擁有驚人的愛馬仕收藏，去年巴黎時裝周期間被目擊拎上百萬元的鱷魚皮柏金包，隨身物品放得井然有序，顯現她有條不紊的性格。
 

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關鍵字：

維多利亞貝克漢, 貝嫂, Hermes, 凱莉包

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