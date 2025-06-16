凱特王妃綠松石色母女裝美翻　威廉任兒女壓身撒嬌笑開懷

▲威廉王儲一家參加英王查爾斯三世慶生活動，凱特王妃與女兒夏綠蒂公主的綠松石色調母女裝相當吸睛。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室最受矚目的威廉王儲一家五口，14日參加英國君主固定於6月中舉行的官方生日慶祝活動，時尚品味備受肯定的凱特王妃穿著亮眼的綠松石藍與白色相間裙裝與飾，與穿著相同色系飄逸洋裝的女兒夏綠蒂公主一起乘著馬車進場，最美母女裝驚艷全場；隔日是父親節，威廉與凱特王妃官方帳號祝福全天下爸爸父親節快樂，分享威廉被3個孩子壓著撒嬌，一家人開懷大笑沈浸在幸福之中。

▲凱特王妃致敬黛安娜王妃與女王伊莉莎白二世，穿Catherine Walker藍白裙裝搭佩同色系的Juliette Botterill Millinery帽子。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

儘管凱特王妃去年陷入罹癌陰霾，她積極接受治療並尋求身心平衡，與丈夫威廉繼續給予孩子滿滿的愛與支持，從一家五口出席官方活動的互動或生活照，都可感受和樂的家庭氣氛。凱特王妃近來也與10歲女兒夏綠蒂公主開始穿色系或裝飾元素相呼應的母女裝，此次出席查爾斯三世官方生日慶祝活動，凱特王妃穿綠松石色與白色的Catherine Walker服裝，搭配Juliette Botterill Millinery同色系帽飾，立刻讓人聯想她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃1992年出訪印度所穿的相似撞色套裝，已故女王伊莉莎白二世也曾穿同色系服裝亮相。





▲英國王室發出王儲威廉與3個子女合照，慶祝父親節。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃所穿的藍白裙裝被視為向婆婆黛安娜王妃與女王伊莉莎白二世致敬，搭配的珍珠耳環也傳承自女王，是1947年巴林統治者送給女王結婚禮物的珍珠製成；當天夏綠蒂公主的洋裝上也別著一個小巧的馬蹄造型別針，是她的曾曾祖母伊麗莎白王太后所擁有，傳承超過百年，已成為她近來出席公開活動的吸睛配飾。





▲3個小王子與公主壓在爸爸威廉身上撒嬌。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）