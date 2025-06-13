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米倉涼子低胸露腰裝秀出馬甲線　美魔女戴名錶氣場爆棚

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▲▼ 米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子穿美國設計師品牌Adam Lippes兩截式裙裝出席HUBLOT活動。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本女星米倉涼子演出《派遣女醫X》的天才外科醫師「大門未知子」將聲勢推向頂點，一演就是12年，她也因此被推向日劇女王寶座，同時也成為時尚圈寵兒，擔任FENDI首位日本品牌大使多年，近日又被瑞士名錶HUBLOT相中，邀她擔任Big Bang系列20周年活動嘉賓，49歲的她穿低胸兩截式開衩裙裝露出纖腰與美腿，堪稱日本美魔女代表人物。

▲▼ 米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子自信秀纖腰，露出馬甲線。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

米倉涼子出席HUBLOT Big Bang系列20周年慶祝活動，選穿曾為美國設計師品牌ADAM LIPPES的金色兩截式裙裝，短版細肩帶上衣讓她大秀馬甲線腹肌，項鍊則巧妙落在「事業線」之間，展現「高級性感」，而長裙採開衩式設計讓168公分的她露美腿，窈窕身材一如往昔。

▲▼ 米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子相隔12年與山崎賢人（右）同台為HUBLOT站台。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

當天米倉涼子搭配HUBLOT Big Bang玫瑰金錶，完美襯托她的自信風采，與她同台的嘉賓還有男星山崎賢人，米倉涼子表示兩人相隔12年終於在活動上相聚，聊著過去也分享未來夢想，相當開心。

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關鍵字：

米倉涼子, 山崎賢人, HUBLOT

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