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木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

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▲▼ 木村拓哉 。（圖／翻攝IG）

▲木村拓哉與長女木村心美（右）一起享用甜點，他戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶。（圖／翻攝cocomi_553_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

六月第三個星期日為國際父親節，日劇天王木村拓哉的長女木村心美po出父女吃蛋糕、喝咖啡的合影，祝福他父親節快樂，一向走在時尚尖端的木村拓哉和女兒一起托腮拍照，秀出要價2,739,500元的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶，出道以來他一直是勞力士愛好者，相同功能的Daytona腕錶收藏好幾只。

▲▼ 木村拓哉 。（圖／翻攝IG）

▲木村拓哉戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶搭配冰藍色面盤與栗棕色Cerachrom錶圈，2,739,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

52歲的木村拓哉是穿搭好手，提到他最具代表性的潮流單品，Red Wing靴子、Goro’s 羽毛飾品、Ray-Ban的Wayfarer系列眼鏡、Levi’s丹寧裝全都榜上有名，而名錶他則特別鍾愛勞力士，最初於1963年為耐力賽車手設計而生的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona就是他的心頭好，曾抱著狗寶貝秀出白色面盤搭配刻有測速計的黑色Cerachrome外圈的蠔式鋼款。

而在木村心美分享的新照中，木村拓哉戴的是貴金屬鉑金打造的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，最醒目的設計是配備冰藍色面盤，搭配栗棕色Cerachrom錶圈，獨特的色彩組合辨識度極高，與他所穿的丹寧裝絕配。

▲▼ 木村拓哉 。（圖／翻攝IG）

▲木村拓哉抱著愛犬，腕上戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款很醒目。（圖／翻攝takuya.kimura_tak IG）

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關鍵字：

木村拓哉, Rolex, 勞力士

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