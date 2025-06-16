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BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味

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▲▼BTS 。（圖／翻攝IG）

▲BTS成員V金泰亨正式退伍。（圖／翻攝thv IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BTS（防彈少年團）日前全員退伍，粉絲們都好奇他們回歸舞台會帶來什麼新驚喜，相當期待他們的新作品，可確定的是過往與時尚圈的連結依然緊密相扣，當兵前被卡地亞（Cartier）簽下擔任品牌大使的成員V（金泰亨）退伍當天，即戴著卡地亞金錶亮相，立刻勾起大眾對他擔任卡地亞大使的記憶。

▲▼BTS 。（圖／翻攝IG）

▲Ｖ近期常戴卡地亞Santos-Dumont大型款18K金錶。（圖／翻攝thv IG）

BTS成員V退伍所戴的卡地亞錶，為453,000元的Santos-Dumont石英腕錶，18K金錶殼搭配藍色陽光放射紋飾面盤，並裝飾金色羅馬數字時標，以及藍色鱷魚皮錶帶，鮮明的色彩對比相當吸睛，襯托佩戴者不凡的紳士氣息。

▲▼BTS 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Santos-Dumont大型款18K金錶搭載石英機芯，453,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

最早退伍的JIN（金碩珍），則在服完兵役後拿下法國珠寶品牌FRED全球品牌大使頭銜，由他演繹以象徵力量與自由的鍊繩與鍊扣為靈感Force 10 Rise珠寶，親自示範多重佩戴方式，展現獨一無二的個人風格與魅力。

▲▼BTS 。（圖／翻攝IG）

▲BTS成員JIN是法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，佩戴FORCE 10 RISE系列珠寶。（圖／FRED提供）

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關鍵字：

BTS, V, Cartier, 卡地亞, JIN, FRED

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