fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃同一套裙裝公開穿四次　看不膩秘訣公開

>

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國王儲威廉與凱特王妃一同乘馬車進場。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室成員16日齊聚溫莎堡聖喬治教堂，參加一年一度的嘉德勳章授勳儀式（Order of the Garter Service），最受矚目是去年因罹癌進行化療而缺席的凱特王妃重新回歸，她與老公威廉乘馬車進場，全程掛著微笑，還不時與嬸嬸愛丁堡公爵夫人蘇菲等親友聊天開懷大笑，神采奕奕的模樣讓外界安心不少。

在此年度盛事，凱特王妃再次發揮「舊衣新穿」的功力，唯獨搭配的Sean Barrett Millinery Ltd白色帽子是新鮮貨，她自2021年起第四度在公開活動穿上SELF-PORTRAIT白色西裝外套搭飄逸的百摺裙，裙子下擺拼接蕾絲，展現甜美浪漫風格。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲身穿SELF-PORTRAIT白色裙裝的凱特王妃（右）與嬸嬸愛丁堡公爵夫人蘇菲聊得開心。（圖／路透社）

穿出新意的最佳方法就是改變配件，凱特王妃此次佩戴的首飾出自賦予古董珠寶新生命著稱的Susan Caplan，她戴上源自1980年代的五股式珍珠項鍊、珍珠耳環，手拿英國品牌Strathberry白色Multrees Chain手拿包 ，顯得清新優雅，與前三次的造型巧妙做區隔，讓人看不膩。
 

►凱特王妃綠松石色母女裝美翻　威廉任兒女壓身撒嬌笑開懷

►摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

關鍵字：

凱特王妃, 王儲威廉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台中黑戶爸找到了】他透露沒報戶口原因：不知道怎麼處理

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味

BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味

摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

宋慧喬穿白背心好涼快　平價混搭精品秀23萬蜜蜂手環 凱特王妃綠松石色母女裝美翻　威廉任兒女壓身撒嬌笑開懷 陳若儀露一手「錶王」與鑽鍊破百萬　腳踩愛馬仕涼鞋趴趴走 米倉涼子低胸露腰裝秀出馬甲線　美魔女戴名錶氣場爆棚 與眾不同月相顯示詩意浪漫　格拉蘇蒂原創新錶百搭 摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵 南韓「美胸王后」長腿也吸睛　54歲金憓秀背LV粉紅包氣場滿點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面