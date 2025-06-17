凱特王妃同一套裙裝公開穿四次　看不膩秘訣公開

▲英國王儲威廉與凱特王妃一同乘馬車進場。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室成員16日齊聚溫莎堡聖喬治教堂，參加一年一度的嘉德勳章授勳儀式（Order of the Garter Service），最受矚目是去年因罹癌進行化療而缺席的凱特王妃重新回歸，她與老公威廉乘馬車進場，全程掛著微笑，還不時與嬸嬸愛丁堡公爵夫人蘇菲等親友聊天開懷大笑，神采奕奕的模樣讓外界安心不少。

在此年度盛事，凱特王妃再次發揮「舊衣新穿」的功力，唯獨搭配的Sean Barrett Millinery Ltd白色帽子是新鮮貨，她自2021年起第四度在公開活動穿上SELF-PORTRAIT白色西裝外套搭飄逸的百摺裙，裙子下擺拼接蕾絲，展現甜美浪漫風格。





▲身穿SELF-PORTRAIT白色裙裝的凱特王妃（右）與嬸嬸愛丁堡公爵夫人蘇菲聊得開心。（圖／路透社）

穿出新意的最佳方法就是改變配件，凱特王妃此次佩戴的首飾出自賦予古董珠寶新生命著稱的Susan Caplan，她戴上源自1980年代的五股式珍珠項鍊、珍珠耳環，手拿英國品牌Strathberry白色Multrees Chain手拿包 ，顯得清新優雅，與前三次的造型巧妙做區隔，讓人看不膩。

