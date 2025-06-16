摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

▲摩納哥阿爾貝二世親王與夏琳王妃，帶雙胞胎兒女參加第六屆「摩納哥格里馬爾迪歷史遺址會議」活動。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥王室近日公開行程不少，阿爾貝二世親王與夏琳王妃開始帶著10歲的雙胞胎寶貝Jacques王子和Gabriella公主一起出席活動，近日一家四口參加第六屆「摩納哥格里馬爾迪歷史遺址會議」，夏琳王妃再度以充滿夏日氣息的印花裝亮相，女兒也是度假風裝扮，小小年紀從頭到腳都是精品。





▲夏琳王妃身穿Diane von Furstenberg印花洋裝，女兒Gabriella穿Chloe洋裝配Chloe涼鞋。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃向來喜歡穿戴名牌，法國品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）、Dior、瑞士品牌Akris都是她的服裝愛牌，而珠寶首飾也相當精彩，人氣很旺的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、巨鑽著稱的Graff都是她常戴的珠寶品牌。而邁入夏季她經常穿印花長洋裝，近日選穿Diane von Furstenberg棕色無袖長洋裝亮相，上面裝飾葉片植物圖案印花，輕鬆不失優雅。

而10歲的Gabriella公主也以細肩帶洋裝配涼鞋的夏日風格穿搭出席活動，不過她身上的童裝不一般，飾以棕櫚樹圖案的洋裝出自Chloe，腳上布滿Logo圖案的涼鞋則是Dior之作，款款都要價上萬元。

