曾之喬新手媽媽穿搭超美！Chloé「Spin」流浪包搭頭巾走波西米亞風

記者鮑璿安／綜合報導

迎接夏日時尚，Chloé全新推出的「Spin」系列托特包一登場便成為都會女性的夢幻逸品，而剛迎來人生新篇章的曾之喬，以一身Chloé 2025早春系列灰色蕾絲長洋裝搭配Kick高筒球鞋與印花頭巾現身，展現出產後的率性與柔美交融風格。





▲曾之喬這次選擇搭配的正是本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包 。（圖／翻攝自IG）

曾之喬這次選擇搭配的正是本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包，低調金色品牌字樣與標誌性躍馬吊飾宛如旅途中珍藏的紀念品，為穿搭注入詩意。Spin包名源於「旋轉」的靈感，包身結構設計別出心裁：束口式金環結構讓容量輕鬆轉換、形式靈活，完美詮釋從職場到假日的自由切換。





▲Chloé Spin系列提供大、中、小三種尺寸 。（圖／品牌提供）



包款以亮面粒紋牛皮製成，觸感紮實並展現皮革天然紋理，風格低調卻不失質感，成為時尚女性的百搭首選。Chloé Spin系列提供大、中、小三種尺寸，經典黑、米白與陶土棕等配色，搭配即將上市的丹寧與木玫新色，滿足不同季節與風格需求，現已於Chloé專門店及官網正式發售。





▲（依序）孔孝真、李時安詮釋Delvaux Brillant系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

同時，來自比利時的頂級皮件品牌Delvaux，以經典不敗的Brillant手袋再度引領視線焦點，無論是演員孔孝真、《單身即地獄4》李時安都上手演繹，每一款Brillant都像是量身打造的風格化身。Brillant系列以俐落建築感的結構線條、品牌符碼金屬D形扣飾，以及標誌性側邊風琴摺設計，成為名人們私服與紅毯造型的高出鏡率包袋之一。韓星孔孝真於公開場合中，以一襲極簡俐落的黑色無袖洋裝亮相，手提Brillant Mini粉色手袋，為她的全黑造型注入一抹柔和光采，展現出她一貫不失優雅的個人風格。