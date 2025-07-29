來都來了！失敗也要硬撐的星座　TOP 1無法忍受不完美，只好咬牙做到底

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

大陸南京紅姐事件被擴散之後，網路不僅出現許多表情包，更是讓「來都來了」這句話成為熱門用語；以下就分享容易出現「來都來了」這樣狀況的三大星座，即使早已知道結果不會理想，仍會選擇咬牙撐到底。

TOP 3：摩羯座



摩羯座生來就有一種強烈的責任感與使命感，只要自己答應的事，即使困難重重，也會咬緊牙關撐到底，他們的內心有一套嚴格的紀律系統，認為承諾與完成任務是一種榮譽，就算過程中已經知道不可為，也不願中途放棄，而且他們不會為自己找藉口，只在意能否對得起自己的良心與目標。

TOP 2：金牛座



金牛座個性固執、一旦認定目標便不輕易改變，即使明知困難重重，也會用極大的耐力與毅力完成，對他們來說，放棄就代表之前的努力全都白費，這種損失讓他們難以接受，就算過程已經變成一場硬仗，他們還是會選擇慢慢磨、一步一步前進。

TOP 1：處女座



處女座的完美主義讓他們很難容忍「未完成」這種狀態，即使知道計畫行不通、結果不如預期，他們也會選擇繼續做下去，想辦法修正、補救到最好，他們對自己有極高的要求與標準，一旦開始就不能半途而廢，否則會覺得對不起自己的努力，正因如此，處女座常常成為在別人都放棄後，仍在默默堅持的那個人。