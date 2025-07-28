最愛無理取鬧三大星座！TOP 1總是過度期待　一有落差就容易心態崩潰

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在感情或日常相處中，「無理取鬧」常被視為情緒化、難以溝通的表現，而在12星座中，也有幾個星座特別容易被貼上這個標籤，有些是情感太過豐沛、敏感度高，或是太過堅持己見，讓人難以招架。

TOP 3：處女座



處女座雖然理性且重視細節，但正因為他們太過吹毛求疵，當身邊的人無法符合他們的標準時，就容易變得碎念不休、挑剔不停，他們的「無理取鬧」並非情緒化爆發，而是以高標準為名義的批評式糾結，讓人感到壓力山大，久而久之便讓人難以招架。

TOP 2：巨蟹座



巨蟹座是情緒化的代表，情感豐沛又容易受傷，一點小事都可能被他們放大成內心劇場，如果覺得自己被忽略或不被在乎，他們便會進入情緒勒索模式，突然冷淡或翻舊帳，讓人無法預測他們的情緒曲線，這種情緒上的反覆無常，正是讓人覺得他們「無理取鬧」的主因。

TOP 1：雙魚座



雙魚座常活在自己的浪漫幻想與情感世界裡，當現實與他們的期待落差太大時，就容易陷入自我感覺的漩渦，他們可能因一句話而落淚，或因小小忽略就全面崩潰，不只情緒誇張，還常常把對方拉進戲劇化的場景中，雙魚的無理取鬧多半是來自內心的不安全感與過度期待，讓人既心疼又疲憊。