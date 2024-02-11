fb ig video ETtoday search mobile

情人節妝容全解析！「淡顏」比濃妝更迷人　黑肉底也有魅力

>

記者李薇／台北報導

每個人對於妝容的喜好都是主觀的，雖然化妝是為了讓自己更美，但偶爾「女為悅己者容」也沒什麼不對，讓感情更甜蜜。雖然沒有單一的標準能夠囊括所有男性對女性妝容的喜好，但仍有一些概略的原則可以考慮，再過幾天就是情人節，不妨來了解一下，畫個美美的妝，過個甜甜的情人節。

▲彩妝,情人節。（圖／IG）

1.自然妝容

大多數男性更喜歡看起來自然的妝容，而不是過於濃重或誇張，淡淡的底妝、淡淡的眼影和自然色調的唇彩，可以打造出清新效果，散發不做作的迷人魅力。

2.健康肌膚

雖說很多人喜歡皮膚白皙，但光澤感和健康的膚色也會讓人留下好印象，況且每個人的膚色不同，若是「黑肉底」，輕輕的修容和打亮可以凸顯面部輪廓，但不要過於厚重，就能營造出有活力與朝氣的效果。

▲彩妝,情人節。（圖／IG）

3.眼神交流

眼睛是表情的焦點，不同的眼妝會讓整體妝容大不同，想要深邃或淺淺淡淡，也許喜歡帶亮粉效果都沒問題，重要的是選擇適合自己與場合的的眼影，並適度的加強睫毛，可以創造出動人眼神，並吸引另一半視線。

4.自信感

無論是哪種妝容，最重要的是感覺自信，畫了完美的妝，別忘記有自信的笑容和態度更加分。

▲彩妝,情人節。（圖／IG）

5.考慮場合

不同的場合需要不同的妝容，例如，日常的淡妝可能更適合辦公室或休閒場合，而特殊場合則可以選擇更豐富的妝容，情人節便是特殊時刻，如果是午餐約會，確實能是稍淡的妝容，若是晚餐時刻，不妨讓妝感稍微重些，展現屬於夜晚的美麗風情。

►離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

►第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

►男女之間沒有純友誼！知己也可以變男友的三大星座女

關鍵字：

彩妝, 情人節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋

趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源 趙露思內衣外穿辣露北半球！性感放送黑絲大長腿美瘋 文佳煐水蛇腰純慾感拉滿！僅用白襯衫擋私處放送逆天長腿 「精華天花板」佔領貴婦化妝台！藥學博士自創保養成分高效精純 網讚：好準！日網爆紅「最喜歡的女孩」心理測驗　秒測你的真實性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面