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想有好看胸型？營養師教「長胸部飲食」4大關鍵　搭配運動更有感

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▲▼ 營養師教女性美胸4飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享能幫助「長胸部」的4大關鍵營養素，搭配運動按摩更有感。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

很多女生除了注意自己的腰臀、腿部是否緊實，也很在意胸型是否好看、飽滿，而知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，吃對食物搭配運動調整，能幫助擁有更好的胸型。他就分享4個「長胸部」的飲食關鍵，想有好看胸型的女生們快記好。

蕭瑋霖表示，依照譚納標準，女性的乳房發育可分成五個階段，大多女性乳房開始發育時間在，8～13歲之間，完全成熟在14～18歲之間，但也有少數可長達10年。

而胸部主要是由乳腺、脂肪及胸肌所組成，青春期是女性乳房主要發育時期，大約10～14歲開始，主要是乳腺發育，青春期後（約18～20歲）便逐漸停止，但藉由飲食及運動調整，還是可以努力讓胸型看起來更好，像是可以從以下4個「幫助長胸部」的飲食小秘訣開始。

＃吃好油

胸部有2/3是由脂肪所組成，所以適量補充油脂也很重要，建議可以選擇堅果，例如核桃，幫助增加脂肪攝取外，也可以補充植化素及微量元素；而魚類也是補充Omega-3脂肪酸的來源，建議每周可以吃1～2次魚。

▲▼ 營養師教女性美胸4飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃有助膠原蛋白合成的食物

適量補充維生素C，能夠幫助膠原蛋白形成，可多吃富含維生素C的蔬果，像是芭樂、奇異果、草莓、木瓜、柑橘類、青花菜、苦瓜、菠菜及綠色菜等。

＃適量補鋅

鋅能夠幫助賀爾蒙分泌，也可幫助皮膚生長，維持彈性，像是南瓜籽和牡蠣、蝦等海鮮類。

▲▼ 營養師教女性美胸4飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃運動按摩搭配優質蛋白質

運動及按摩能夠幫助乳房堅挺，再透過豆、魚、蛋、肉類等優質蛋白食物的補充，來增加肌肉生長，使胸部更堅挺。

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關鍵字：

美胸, 胸部, 胸型, 飲食, 食物, 營養素, 營養師, 建議

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