說流行／《艾蜜莉4》夢幻單品盤點！Delvaux絨毛包、平價托特包詢問度超高

記者鮑璿安／綜合報導

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第四季上線後依舊引來不少話題，劇情圍繞主角艾蜜莉延伸出更多在生活、工作上的挑戰，而當中的造型更是劇迷們矚目焦點，以下就來盤點莉莉柯林斯（Lily Collins）在劇中穿戴的各種精品、小眾品牌、輕奢單品，喜愛浮誇風格的粉絲們值得入手。

▲艾蜜莉在羅馬旅遊時，身穿顏色活潑的波點平口上衣，腳踩Christian Louboutin的Penny Donna Flat紳士皮鞋搭配短褲。（圖／品牌提供）

艾蜜莉在羅馬旅遊時，身穿顏色活潑的波點平口上衣，腳踩Christian Louboutin的Penny Donna Flat紳士皮鞋搭配短褲，展現俏麗氣質。而鞋面最討喜的元素就是立體紅色裝飾帶，靈感來源於Louboutin先生在旅遊期間的有趣回憶，正巧與劇情相呼應，將學院風格與都市潮流完美融合。

同時，她的紅色肩背包也掀起較高的詢問度，來自James Banks Design與皮具品牌Peter Nitz的合作系列，直接打造出蝴蝶造型的肩背包，猶如翅膀一般帶來華麗視覺，其實包款還能夠開合變換，十分有趣。

▲艾蜜莉在辦公室中選擇以比利時國寶級品牌Delvaux Brillant Mini Teddy作為穿搭亮點。（圖／品牌提供）

秋冬時節連包款也渲染上療癒觸感，艾蜜莉在辦公室中選擇以比利時國寶級品牌Delvaux Brillant Mini Teddy作為穿搭亮點，Brillant是Delvaux在1958年推出的標誌性包款，多年來持續換上新材質和色調引領流行。本季運用高級柔軟的Marino綿羊毛拼接Sierra Calf小牛皮，再加上品牌經典金屬Buckle的組合，整體廓形俐落，飾以輕柔的燕麥色調，打造鬆弛感，觸感就像柔軟的抱枕，讓人愛不釋手。

艾蜜莉拎上綠色格紋印花托特包展現滿滿的童趣美感，而包款來自大家不陌生的美國品牌KATE SPADE ，綠色一直是品牌核心語言，以白綠色交織出搶眼的印花，這款Manhattan Gingham Tweed Fabric托特包，無論是上班通勤、下午茶時光，都能夠滿足時髦穿著。





▲莉莉柯林斯（Lily Collins）為宣傳戲劇現身紐約街頭時，換上了GUCCI羊毛連身褲裝搭配上絲質領巾。（圖／品牌提供）

回到莉莉柯林斯（Lily Collins）本人的穿著重點，日前她為宣傳戲劇現身紐約街頭時，有別於「艾蜜莉」浮誇繽紛的風格，換上了GUCCI羊毛連身褲裝搭配上絲質領巾，簡潔有力的搭配，演繹出當代時裝的流行感。