星巴克買一送一買咖啡等2小時　店員：「今天自己被三振」網笑翻

▲星巴克買一送一11／25出現爆排，最久要等2小時才能喝到咖啡，此為示意圖。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

中華隊在世界12強奪下冠軍，舉國歡騰的氣氛也讓許多店家推出優惠慶祝，星巴克在拿下冠軍當晚便宣布11／25、11／26一連兩天推出「大杯買一送一」活動，昨（11／25）每間店人氣爆棚，有網友留言表示至店發現買杯咖啡居然要等2小時，也有店員苦笑表示：「覺得今天自己被三振了。」不少金句都被網友說超幽默。

星巴克今年推出巨量買一送一，但通常都是「特大杯」才會優惠，日前美國總公司宣布全球要減少買一送一促銷後，台灣針對買一送一優惠更是減少很多，因應中華隊在12強奪下佳績，台灣星巴克也大氣宣布連續兩天買一送一，而且只要大杯規格以上就有優惠，民眾超捧場，昨天單天每間門市門庭若市，熱鬧商圈分店更是排出長龍。

今（11／26）好友分享進入最後一天，民眾仍是以喝爆的氣勢繼續捧場，Threads上討論熱烈，還有門市店員分享「做到打烊都還沒做完」、「真的是全台星巴克夥伴都非常崩潰的一天」、「還有客人跟我說加油，我說：沒關係，我愛中華隊」、「今天自己被三振」、「中華隊2名傷兵、星巴克2百位店員肌腱炎」、「有公司一次訂150杯超傻眼」。

但也有店員分享，有些消費者在出餐口等時臉看起來超不爽，還有很多點完不來拿塞在櫃檯的，以及拿餐的時候用搶的，讓門市人員壓力太大。希望大家互相體諒，畢竟店員根本沒時間休息也很辛苦。