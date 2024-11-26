宋慧喬睡袍造型照樣美　CHUAMET珠寶加身女神氣場無敵

▲宋慧喬出席曼谷首家CHAUMET專賣店開幕活動。（圖／翻攝Hyun.0509 IG）

記者陳雅韻／台北報導

正當大眾以為2020年吹起的睡衣風潮已消退，近日女明星們又開始穿起猶如緞面睡衣的服裝出席正式活動了，好萊塢女星安潔莉娜裘莉就是最有名的擁護者，而南韓女神宋慧喬近日出席法國珠寶品牌CHAUMET曼谷首間專賣店開幕活動，也穿上猶如睡袍的套裝搭配高級珠寶亮相，慵懶中不失優雅氣息，照樣迷死粉絲。





▲宋慧喬對鏡自拍睡衣風緞面服裝搭配CHAUMET高級珠寶。（圖／翻攝Hyun.0509 IG）

宋慧喬出席CHAUMET曼谷專賣店開幕活動，佩戴CHAUMET Ondes & Mervielles高級珠寶系列的Déferlante 鑽石項鍊、耳環及戒指，同場的南韓男星車銀優也戴上同系列鑲嵌彩色寶石的兩款Lueurs d’Orage 胸針為品牌宣傳，他還玩心大起將店內冠冕模型戴在頭上，相當俏皮。





▲車銀優也出席CHAUMET曼谷專賣店開幕活動，試戴冠冕模型相當俏皮。（圖／翻攝eunwo.o_c）

巧合的是英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）出席日本珠寶品牌TASAKI於倫敦舉辦的70周年活動，也以緞面睡衣裙外罩睡袍風格外套現身，搭配要價1250萬元的balance palace系列18K白金鑲鑽阿古屋珍珠頸鍊與500萬元的珍珠手環，氣勢不凡，印證睡衣風穿搭並非與不修邊幅劃上等號。





▲英國華裔女星陳靜身穿睡衣風的緞面洋裝與罩衫，搭配TASAKI高級珠寶系列珍珠項鍊。（圖／翻攝tasaki_intl IG）