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Lisa觀戰F1時髦服裝出自法拉利　敗在「香腸嘴」妝容好艷麗

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa現身美國拉斯維加斯參加F1活動，身穿法拉利服裝搭配LV牛仔褲，手拎法拉利黑色小包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

Blackpink泰籍成員Lisa行程滿檔，才剛結束台灣、香港演唱會行程，周末已受Ferrari法拉利車隊之邀，現身美國拉斯維加斯觀賞F1賽事，她為表示對車隊的支持，除了牛仔褲是代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登），其他服裝與包款全出自法拉利，帥氣中又不失女人味。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa化妝特別強調嘟嘟唇，一不小心就變「香腸嘴」。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

法拉利不僅跑車出名，近幾年積極將品牌發展成一個完整的時尚體驗，於2021年正式跨足時尚圈辦秀發表新裝，還收購了精品鞋履品牌「紅底鞋」Christian Louboutin 24%的股份，展現進軍時尚圈的企圖心。Lisa受法拉利邀請到拉斯維加斯看精彩刺激的F1賽事，選穿法拉利繞頸圍巾設計的橘紅色針織衫，搭配黑色西裝外套，為品牌做足宣傳。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa雙頰腮紅下很重，蘋果肌顯得不自然。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

不過Lisa當天的妝容引起討論，近期她熱衷於嘟嘟唇效果，但與「香腸嘴」實在一線之隔，加上她雙頰的腮紅下手很重，讓蘋果肌顯得不自然，過於艷麗的妝容成為整體造型的一大敗筆。
 

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 法拉利

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