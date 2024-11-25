台灣最帥隊長陳傑憲放閃　愛穿同色系情侶裝合體辣妻

▲陳傑憲30歲生日時，與老婆綺綺一起穿黑裝約會。（圖／翻攝hsien_1994 IG）

記者陳雅韻／台北報導

中華隊昨（24日）於世界12強棒球賽冠軍戰，以4比0擊敗日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，「台灣隊長」陳傑憲在決賽打出3分砲成為奪冠最大功臣，一口氣拿下MVP、打擊王、最佳外野手和最佳防守球員4項大獎，他賽後他在IG向老婆綺綺（Hailey）公開示愛「我愛你也謝謝你一直以來的陪伴」，將冠軍榮銜獻給另一半作為30歲生日大禮，從他日常穿搭也可見對老婆的深情，無論是約會、拍孕婦寫真都愛穿情侶裝放閃。

▲陳傑憲與綺綺拍孕婦寫真，夫妻倆以白上衣配牛仔褲的清新裝扮入鏡。（圖／翻攝hsien_1994 IG）

外型帥氣的陳傑憲，與曾是義大犀牛的「犀睛女孩Rhinos Angels」啦啦隊成員、也曾為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」效力的啦啦隊女神綺綺於2021年結婚，兩人育有2個小孩。婚姻生活甜蜜的夫妻倆最愛同色系情人裝穿搭，陳傑憲30歲慶生時，身穿全套黑裝與穿著黑色斜肩裝的老婆相呼應；拍孕婦寫真實兩人則以白上衣配牛仔褲的清新裝扮入鏡，果然是棒球界有名的俊男美女組合。

▲陳傑憲抱著大兒子度過悠閒時光，畫面溫馨。（圖／翻攝hsien_1994 IG）





▲陳傑憲奉行「低調中帶點高調」的時尚穿搭法則。（圖／翻攝hsien_1994 IG）



陳傑憲私下穿著休閒有型，經常穿Nike服裝與球鞋，奉行「低調中帶點高調」的時尚穿搭法則；而正式場合則愛穿位於台南採預約制的spark紳士西服，無論是寬版剪裁或雙排扣西服他都勇於嘗試，每回亮相總令球迷驚艷。

▲陳傑憲於正式場合選穿台南採預約制的spark紳士西服。（圖／翻攝hsien_1994 IG）

