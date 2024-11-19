張韶涵「錶王」同系列敗兩只　與足球巨星梅西撞181萬橘錶

▲張韶涵戴著PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶演唱。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵持續在大陸進行巡迴演唱會，每唱一場就亮一款名錶，她所戴的不是閃亮亮的華麗珠寶錶，多為運動風的中性大錶，藏家級的德國名錶朗格（A.LANGE & SOHNE）、AP（Audemars Piguet，愛彼）、勞力士（Rolex）都是她的愛牌，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）她也沒錯過，日前就戴著Aquanaut系列要價1,813,000元的Ref.5968飛返計時碼錶上陣演唱。





▲張韶涵戴的PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶，1,813,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

PP於1997年發表的Aquanaut系列腕錶，圓潤八角形錶殼設計靈感源自另一經典運動錶Nautilus，搭配由新型複合材料製成的Tropical錶帶不僅耐用，還可抵抗海水侵蝕與紫外線輻射，是PP休閒運動錶代表作，張韶涵曾戴過藍色款白金材質Aquanaut自動上鍊錶，近日則換上此系列第一款計時腕錶Ref.5968飛返計時碼錶，以橘色計時顯示，與黑色面盤形成鮮明對比，搭配橘色錶帶非常亮眼，足球巨星梅西也擁有同款。





▲張韶涵全套Miu Miu服裝顯得纖瘦。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

張韶涵除了腕上名錶彰顯身價，身上的服裝也都是一線名牌，當天她所穿的米色短版外套與裙子，都出自聲勢不凡的義大利品牌Miu Miu，而她頭上綁的印花頭巾，還可兩用變圍巾保暖。

