張韶涵的勞力士官方店買不到　改裝Daytona錶150萬起跳

▲張韶涵到鎮江開演唱會，彩排時穿Dior Oblique緹花圖騰連身褲。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）



記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵在大陸舉辦巡迴演唱會，每一站彩排的行頭都是一線精品，特別是名錶一只換一只，收藏家等級的德國名錶朗格（A.LANGE & SOHNE）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、AP（Audemars Piguet）錶她都有，近日她抵達鎮江開唱，又亮出勞力士（Rolex），不過非線上可買得到的款式，而是改裝錶，單價約150萬元起。

▲張韶涵搭配改裝的勞力士Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

張韶涵於鎮江演唱會前夕，穿著Dior Oblique緹花圖騰連身褲進行彩排，配上的勞力士Cosmograph Daytona腕錶很不一般，因為除了貴金屬、不鏽鋼材質，Daytona腕錶沒出現過黑底帶著白色花紋的碳纖維錶殼款式，且搭配棕色帆布錶帶，都透露了此款錶經過改裝的訊息。

提到勞力士改裝錶品牌，BAMFORD、MAD Paris或Artisans de Genève都赫赫有名，比利時設計師兄弟檔Victor和Morris Rampel創立的DiW也做出特色，為Daytona錶換上輕盈的碳纖維材質，搭配前衛設計面盤，以「最輕的勞力士改裝錶」名號成功竄起。