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川普老婆梅蘭妮亞捨美國設計師服裝　穿全套Dior慶祝重返白宮

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▲▼川普老婆梅蘭妮亞 。（圖／路透社）

▲川普（左）牽著身穿Dior灰色裙裝的老婆梅蘭妮亞開心宣布勝選。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）昨（6日）贏得大選將重返白宮，為4年前的連任敗選雪恥，他發表當選演說時，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）全程笑瞇了眼，開心全寫在臉上，而她的穿搭也引起時尚圈討論，因為不是選擇美國設計師品牌，而是穿法國品牌Dior灰色裙裝登場。

▲▼川普老婆梅蘭妮亞 。（圖／路透社）

▲梅蘭妮亞（右）投票時穿Dior波卡圓點洋裝。（圖／路透社）

過往美國第一夫人在重要場合亮相，多數會選擇美國設計師品牌以宣傳美國時尚，前美國總統歐巴馬的夫人蜜雪兒就是美國時尚推手，讓台裔設計師Jason Wu（吳季剛）一炮而紅。但模特兒出身、即將成為第一夫人的梅蘭妮亞偏好歐洲品牌，她的造型師Herve Pierre經常採購Dior、Valentino等名牌服裝，以優雅風格款式為主。

▲▼川普老婆梅蘭妮亞 。（圖／路透社）

▲梅蘭妮亞於川普紐約造勢活動上，穿Michael Kors斑馬紋外套吸睛。（圖／路透社）

昨川普發表勝選演說時，梅蘭妮亞身穿Dior灰色雙排扣西裝外套搭配過膝裙，造型簡潔俐落；而稍早她與川普前往投票所投票時，則穿Dior波卡圓點洋裝，顯得較為休閒輕鬆。近期她難得穿的美國品牌為Michael Kors，在川普紐約造勢大會上她以Michael Kors斑馬紋外套吸引目光，不過針對她即將再次成為第一夫人對於美國時尚的影響，包括Michael Kors、Prabal Gurung等知名設計師都拒絕評論。

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關鍵字：

川普, 梅蘭妮亞, Dior, Michael Kors

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