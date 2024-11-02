曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光

▲曾之喬在一片綠意之中拍穿搭美照，被網友盛讚是最美孕婦。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星曾之喬與辰亦儒結婚4年，小倆口在8月公開懷孕的喜訊，10月中旬夫妻倆舉辦寶寶性別派對，戳破氣球揭曉兩人將迎接男寶寶誕生，升格當爸爸媽媽的喜悅全寫在臉上。近日曾之喬再發布新照，身穿深V剪裁洋裝的她在一片綠意之中拍照，寫下「被綠色植物溫柔包圍，願你也被溫柔包圍」，整個人散發幸福光，被網友盛讚「最美孕媽咪」，隋棠也送上許多紅色愛心表達讚美。





▲曾之喬以低胸洋裝搭配寶格麗Calla系列Serpentine Duo Top Handle密鑲水晶手提包。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）





▲寶格麗Calla系列Serpentine Duo Top Handle密鑲水晶手提包，約210,000元。

曾之喬邁入懷孕中期手腳依然纖細，穿著細肩帶寬鬆洋裝展現浪漫風格，她所搭配的寶格麗（BVLGARI）包款與她散發的光彩齊閃耀，因為此名為Calla系列Serpentine Duo Top Handle密鑲水晶手提包，飾以閃亮水晶，經典蛇首釦環採Diamantatura金匠技法進行鐫刻，讓蛇頭有如密鑲鑽石般耀眼，為品牌新任皮革與配件創意總監MARY KATRANTZOU第一個全新設計系列作品。





▲曾之喬穿咖啡色西裝配APM Monaco新款COLLECTION AUTOMNE首飾，相當時髦。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

孕媽咪的穿搭風格可不只一種，除了充滿女人味的飄逸洋裝造型，曾之喬套上棕色西裝，立刻變身帥氣媽咪，疊搭摩納哥品牌APM Monaco新款COLLECTION AUTOMNE系列項鍊，相當時髦，她也俏皮稱此造型為「吃不膩的金色巧克力」。

