開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌

▲香奈兒於台北101開設亞太區首間腕錶暨高級珠寶的獨立旗艦店。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）亞太區首間腕錶暨高級珠寶的獨立旗艦店，於台北101購物中心正式揭幕，由紐約知名建築師Peter Marino操刀設計，整間店猶如金色珠寶盒，融合品牌位於巴黎芳登廣場18號旗艦店的氛圍，以及香奈兒女士位於康朋街31號寓所的特色，例如屏風、東方風情的裝飾品，令人驚嘆的是沙龍包廂陳列明朝鑲嵌珍珠母貝漆面中式茶几，而高級製錶專區則有東周時期的青銅編鐘裝飾，全是古董真跡。





▲香奈兒於沙龍包廂陳列明朝鑲嵌珍珠母貝漆面中式茶几、路易十五鍍金古董扶手椅。

踏進香奈兒台北101腕錶暨高級珠寶旗艦店，撲鼻而來是品牌調香師Olivier Polge為此店特別調製的非賣專屬香氛，琥珀與鳶尾花的優雅氣息引領賓客進入香奈兒以黑與金色為主色調的精緻空間，店內古董與當代藝術作品錯落陳列，彰顯品牌與藝術的緊密連結。

▲香奈兒於高級製錶專區陳列東周時期的青銅編鐘（上排左起）、西元七至八世紀希臘塞普勒斯陶罐與陶像。（圖／記者陳雅韻攝）

慶祝亞太區首間腕錶暨高級珠寶的獨立旗艦店開幕，香奈兒以2021年紀念N°5香水100周年而打造的55.55鑽石項鍊作為鎮店之寶，並推出台北101旗艦店限定的MADEMOISELLE J12 LA PAUSA粉紅藍寶石腕錶，面盤上香奈兒女士身穿布列塔尼針織衫鈕扣褲裝，雙手指示時間，相當俏皮；珠寶則獻上熱騰騰新作，搶先曝光明年才正式上市的COCO CRUSH新項鍊，以及兩款各鑲嵌紅寶石或彩橘黃色梨形鑽且身價突破千萬元的LEGENDARY LION獅子鑽戒，獨寵台灣貴客。

▲鎮店之寶為2021年紀念香奈兒N°5香水100周年而打造的55.55鑽石項鍊。

▲香奈兒台北101腕錶暨高級珠寶旗艦店限定的MADEMOISELLE J12 LA PAUSA粉紅藍寶石腕錶，5,924,000元。





▲香奈兒鑲嵌1.72 克拉彩橘黃色梨形切割鑽石與白鑽的LEGENDARY LION戒指，約16,679,000元。

▲香奈兒鑲嵌4.02 克拉枕形切割紅寶石與白鑽的LEGENDARY LION戒指，約 37,412,000元。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.（蒂芙尼）新光三越 A9專門店也於近期盛大開幕，由傳奇建築師彼得馬里諾（Peter Marino）操刀設計兩層樓的空間，承襲紐約第五大道旗艦店The Landmark的設計概念，規劃All About Love區域陳列著象徵愛情的Tiffany & Co.® 夢幻訂情鑽戒，走上二樓則為高級珠寶、生活精品專區與Blue Box Café Taipei。欣賞珠寶同時，也能在此摩登空間見到德國抽象派大師漢斯哈通（Hans Hartung）的畫作、比利時藝術家溫德爾維（Wim Delvoye）展現芭蕾舞者力與美的鍍鉻銀青銅雕塑創作《Daphnis and Chloe》，2樓的手繪藝術屏風則出自美國藝術家南希洛倫茨（Nancy Lorenz）之手，真切體驗一場美的饗宴。

▲Tiffany & Co.新光三越 A9專門店由傳奇建築師Peter Marino操刀設計兩層樓的空間。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲Tiffany新光三越A9專門店2樓高級珠寶沙龍區域，印入眼簾的手繪藝術屏風出自美國藝術家Nancy Lorenz之手。