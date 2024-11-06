昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿

▲周杰倫（右）與昆凌盛裝出席墨爾本盃賽馬活動，昆凌拎要價逾50萬元的愛馬仕Kelly elan羽毛包。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫與昆凌日前參加澳洲墨爾本盃賽馬活動，夫婦倆均盛裝亮相，周杰倫身穿代言的Dior灰色雙排扣西裝並打上領結，時髦帥氣，不過寵妻的他依然把光環都留給了老婆，分享昆凌的近拍照並寫下「人美怎麼拍都好看」，讓人感受到他滿滿的「求生慾」。





▲周杰倫盛讚老婆昆凌人美怎麼拍都好看。（圖／翻攝jaychou IG）

事實上周杰倫所言不假，生了3胎的昆凌依然保有少女感，出席墨爾本盃賽馬活動時，她穿背心式黑裝，並搭黑色長手套、網紗帽飾，為率性造型增添優雅女味，轉過身來則大露美背吸睛，而她的行頭也不簡單，除了閃亮的耳環與項鍊，還拎著愛馬仕（HERMÈS）要價超過50萬元的黑色Kelly elan肩背包，特色是比一般Kelly凱莉包更寬還更扁，包身裝飾鴕鳥羽毛顯得蓬鬆輕盈，隨著身體動作而律動很搶眼。





▲昆凌轉過身大露美背吸睛。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

出席賽馬活動當然要好好關心賭盤，昆凌拿著賽馬資訊研究，她也開心有朋友周興哲作伴一起看刺激比賽，周杰倫不忘替周興哲宣傳，寫下「旁邊這位帥哥要開演唱會了，墨爾本的朋友記得去看喔」。





▲周興哲（左）也現身馬場與昆凌合影。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）