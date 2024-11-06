fb ig video ETtoday search mobile

昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿

>

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫（右）與昆凌盛裝出席墨爾本盃賽馬活動，昆凌拎要價逾50萬元的愛馬仕Kelly elan羽毛包。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫與昆凌日前參加澳洲墨爾本盃賽馬活動，夫婦倆均盛裝亮相，周杰倫身穿代言的Dior灰色雙排扣西裝並打上領結，時髦帥氣，不過寵妻的他依然把光環都留給了老婆，分享昆凌的近拍照並寫下「人美怎麼拍都好看」，讓人感受到他滿滿的「求生慾」。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫盛讚老婆昆凌人美怎麼拍都好看。（圖／翻攝jaychou IG）

事實上周杰倫所言不假，生了3胎的昆凌依然保有少女感，出席墨爾本盃賽馬活動時，她穿背心式黑裝，並搭黑色長手套、網紗帽飾，為率性造型增添優雅女味，轉過身來則大露美背吸睛，而她的行頭也不簡單，除了閃亮的耳環與項鍊，還拎著愛馬仕（HERMÈS）要價超過50萬元的黑色Kelly elan肩背包，特色是比一般Kelly凱莉包更寬還更扁，包身裝飾鴕鳥羽毛顯得蓬鬆輕盈，隨著身體動作而律動很搶眼。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌轉過身大露美背吸睛。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

出席賽馬活動當然要好好關心賭盤，昆凌拿著賽馬資訊研究，她也開心有朋友周興哲作伴一起看刺激比賽，周杰倫不忘替周興哲宣傳，寫下「旁邊這位帥哥要開演唱會了，墨爾本的朋友記得去看喔」。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周興哲（左）也現身馬場與昆凌合影。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

►曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光

►「貝嫂」萬聖節戴醜面具了事　貝克漢讚老婆「27年來首變裝」

關鍵字：

周杰倫, 昆凌, 周興哲, 愛馬仕, Hermes

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間

Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間

Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼

Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼

曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光

曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光

「貝嫂」萬聖節戴醜面具了事　貝克漢讚老婆「27年來首變裝」 職場奴性最強星座Top 3！第一名嘴上抱怨卻不離職　把吃苦當吃補 翻來覆去睡不著？專家教你「3招」療癒入眠 遇到了快嫁！4個「好老公特質」　吵架願意服輸、支持妳的規劃 氣溫直降要注意！秋冬心腦血管「保命10招」一次看 爆餓會想吃飯還是雞腿？測試你的處事態度與性格 韓星愛牌Matin Kim登台「首店開幕細節曝」！搶入手話題鐵牌包、T恤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面