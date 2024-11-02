「貝嫂」萬聖節戴醜面具了事　貝克漢讚老婆「27年來首變裝」

▲維多利亞貝克漢（左）27年來首次在萬聖節裝扮，與老公貝克漢戴恐怖面具，女兒哈珀扮成囚犯。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

許多歐美名人紛紛在10月31日萬聖節當天精心裝扮過節，最認真打扮當屬「萬聖節女王」超模海蒂克隆（Heidi Klum），與老公扮成了外星人ET；實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）也不惶多讓，變身「鱷魚人」盡顯火辣曲線。相形之下，「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）顯得偷懶，只戴面具就了事，不過貝克漢（David Beckham）替老婆拍拍手了，因為是「貝嫂」27年以來第一次在萬聖節變裝！





▲維多利亞貝克漢（右）與貝克漢戴面具過萬聖節，她不忘帶上連結賣她所穿的同名品牌服裝。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

多數家長陪孩子過萬聖節討糖果，也會一起變裝應景，但很有個性的維多利亞貝克漢被老公貝克漢爆料，27年以來從不在萬聖節玩變裝的她，今年竟然願意戴上綠色的食人魔面具上街過節，不過她的極限也只限戴面具，因為身上的灰色T恤、牛仔褲與腰帶全出自她的同名時尚品牌，她不忘在IG限時動態附上連結賣衣服。

充滿童心的貝克漢則開心戴上面目猙獰的醜面具，配上「I LOVE BINGO」字樣的帽子過萬聖節，他的13歲掌上明珠哈珀（Harper Seven Beckham）則大方以臉示人，並在臉上塗著紅色血漬、穿著橘色連身褲扮成囚犯吸睛。





▲貝克漢一家人感情緊密。（圖／翻攝davidbeckham IG）