Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間

▲Tudor推出Pelagos FXD GMT（領潛型FXD格林威治款）腕錶，148,000元。（圖／Tudor提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tudor（帝舵表）自1950年代起為各國海軍提供潛水錶，2021年以此光榮歷史為靈感創作「軍用潛水腕錶」推出首款Pelagos FXD腕錶，今年再賦予新功能，為海軍航空兵設計Pelagos FXD GMT（領潛型FXD格林威治款）腕錶，助飛行員掌握所在地及第三時區時間之外，亦能夠掌握「協調世界時」，內載獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計（Master Chronometer）認證機芯，內外都強悍。





▲Tudor Pelagos FXD GMT腕錶搭配海軍飛行服綠色織帶。

「Zulu time」（祖魯時間）即協調世界時（UTC）的軍事名稱，是所有飛行員的標準參考時間，在Tudor新款鈦金屬材質Pelagos FXD GMT腕錶中，協調世界時以亮橙色指針標示，雪花時針則標示所在地時間，第三時區則以夜光24小時雙向旋轉外圈及橙色協調世界時指針顯示；除了實用功能，錶款搭配與飛行服相同的綠色織帶，展現軍事風格。





▲Tudor Pelagos FXD GMT腕錶的指針、鐘點標記與外圈覆上高性能夜光物料，在黑暗環境清晰易讀。

浪琴表（Longines）先行者系列ZULU TIME腕錶去年推出錶徑39毫米的中性尺寸持續熱賣，今年採用5級鈦金屬打造新錶提升佩戴舒適性，搭載採用啞光黑色與拋光黑色兩種色調的24小時刻度雙向旋轉陶瓷錶圈，對應日間與夜間的點鐘顯示，再配上炭黑色面盤，展現好質感，而黑色GMT指針具備搭載螢光箭頭的紅色尖端，資訊一目了然。





▲浪琴表先行者ZULU TIME TITANIUM世界時區鈦金屬腕錶，136,100元。（圖／浪琴表提供）