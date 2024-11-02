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TAG Heuer百萬元陀飛輪致敬傳奇車手　呼應Netflix新劇《洗拿》

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▲▼ TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲巴西傳奇賽車手艾爾頓洗拿生前常戴TAG Heuer腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix將於11月29日首播的迷你影集《洗拿》，講述巴西籍一級方程式車手艾爾頓洗拿（Ayrton Senna）傳奇的一生，片中出現多款TAG Heuer（泰格豪雅）錶款，彰顯這位3度拿下世界冠軍的車手與品牌的緊密關係，今年適逢他逝世30周年，TAG Heuer特別打造限量500只的百萬元Carrera x Senna限量版陀飛輪計時腕錶向他致敬，碳纖維錶圈上刻有「Senna」字樣與高達400公里／小時的測速刻度，象徵著他職涯中的速度和精準。

▲▼ TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Senna S/EL Link Chronograph S25.706C腕錶出現在Netflix製作的洗拿影集中。

TAG Heuer與洗拿的合作始於1988年，他擔任品牌大使期間稱霸一級方程式賽事，並於1988年、1989年及1991年登上世界冠軍寶座，但不幸於1994年義大利伊莫拉聖馬利諾大獎賽中失速衝向護欄喪命，享年34歲，留給車迷無限懷念。向他致敬的TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時腕錶，處處融入他的招牌特色，黃色指針源自Senna品牌色彩，9時位置則點綴其標誌，細看鏤空錶盤襯出的賽車方格旗圖案，象徵洗拿的勝利，而錶背則裝飾他戴頭盔的肖像。

▲▼ TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時腕錶，1,245,100元。

▲▼ TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時腕錶的錶殼裝飾洗拿佩戴頭盔的標誌性肖像。

賽車手影響力驚人，明年將加盟法拉利車隊的英國賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），不僅代言名錶IWC，亦是Dior品牌大使，近期他擔任Dior客座設計師，攜手品牌男裝創意總監Kim Jones聯手打造Dior Lifestyle膠囊系列，設計聚焦戶外運動與個人生活，融入他的非裔文化元素，推出一系列色彩鮮艷、寬鬆剪裁輪廓的服裝，充滿休閒活力氣息，他親自為此聯名入鏡拍攝形象廣告，展現他熱愛的穿搭風格。

▲▼ TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲知名賽車手路易斯漢米爾頓擔任客座設計師，攜手Dior男裝創意總監Kim Jones聯手打造Dior Lifestyle膠囊系列。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼ TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲路易斯漢米爾頓將設計聚焦戶外運動與個人生活，展現Dior男裝的動感活力。

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Dior

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