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Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼

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▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲奧斯卡影后茱莉安摩爾搶先戴上Bottega Veneta高級珠寶Drop系列耳環亮相。（圖／Bottega Veneta提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以編織包聞名於世的義大利品牌Bottega Veneta，進軍高級珠寶界，由創意總監Matthieu Blazy操刀設計，採用合乎道德採購之原料，交由品牌於1966年成立第一家工坊的所在地、享有「黃金之都」美譽古城維琴察的珠寶工坊製作，完美展現線條俐落、裝飾性強烈的個性珠寶，奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）近期出席公開活動搶先戴上水滴造型的18K金耳環，即便沒有鑲嵌任何寶石，巨大尺寸與圓潤造型已夠搶眼。

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Bottega Veneta 18K金打造的Drop水滴耳環裝飾性強烈。

Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy巧妙結合有機形態設計和雕塑技法，創作3個系列高級珠寶。展現水滴有機型態設計的Drop系列，看似尺寸大但戴起來輕盈，款式包括手鍊、項鍊、戒指和耳環，各有18K金與18K白金版本，其中18K白金款鑲嵌不同切工鑽石更為華麗；同樣以突出線條取勝的Catena系列，靈感汲取自古老的威尼斯吊燈，推出2款可拼接成項鍊的手鍊；而饒富女人味的 Primavera系列珠寶，則演繹靈感源自野生花卉之美，設計細緻優雅。

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Bottega Veneta水滴造型構成的Drop項鍊，錯落鑲嵌鑽石。

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Bottega Veneta高級珠寶Drop系列水滴造型戒指，鑲嵌不同切割美鑽。

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Bottega Veneta靈感源自野生花卉的Primavera系列項鍊。

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Bottega Veneta Catena系列手鍊設計源自古老的威尼斯吊燈。

同屬Kering開雲集團的Gucci，自2019年跨足高級珠寶市場，融入品牌DNA的設計、蒐羅寶石的功力，以及精湛工藝已臻成熟，今年秋天在台舉辦LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶暨腕錶展，總值近18億元，規模是歷來之最，當中作品將花園迷宮的蜿蜒曲徑、品牌標誌性的G Logo完美結合，並運用鏤空技法，以大膽的配色、重量級寶石坐鎮，展現非凡魅力。

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci鑲嵌5.93克拉的哥倫比亞祖母綠的LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶系列手環。（圖／Gucci提供，以下同）

▲▼BV,Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci花卉項鍊，鑲嵌一顆60.89克拉深藍色坦桑石。

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關鍵字：

Bottega Veneta, Gucci

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