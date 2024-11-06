G-SHOCK熱賣八角金屬錶添生力軍　三眼計時照樣纖薄

▲G-SHOCK延續質感金屬的八角設計推出三眼計時型號GMC-B2100D-1A，23,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK全金屬2100系列中八角錶圈的GM-B2100腕錶，自2022年問世以來備受台灣錶迷喜愛，品牌壯大其陣容，再推出三眼計時型號GMC-B2100，更吸引人是錶殼纖薄，但抗震實力不變，歸功於錶圈和錶殼之間嵌入強化樹脂避震材質，並透過三叉錶耳結構和金屬錶帶的設計，分散連接套筒和按鈕軸所遭受的衝擊，錶款耐用性與佩戴舒適性兼具。





▲G-SHOCK水藍色面盤GMC-B2100AD-2A腕錶，24,000元。

G-SHOCK對於GMC-B2100腕錶的外型設計也相當講究，除了招牌的八角造型，八角元素還出現在錶冠、面盤9時位置的星期盤，此外，金屬錶帶採打凹處理，重現初代G-SHOCK樹脂錶帶的經典樣貌，共有黑與水藍色兩種款式，均配備Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link手機連結功能。





▲CITIZEN光動能電波時計腕錶CB5878-56E，28,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN近期則以地層與礦物為設計發想「宇宙幻彩」，並結合FUJIFILM結構色墨水技術，為光動能電波時計腕錶CB5878-56E創作會隨著光影折射出絢爛色調的面盤，秘訣是面盤中層疊了一層黑色漸層印刷，更凸顯結構色面盤的色彩，巧妙演繹漆黑地殼中透出的地層及礦物的光彩。

