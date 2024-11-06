fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK熱賣八角金屬錶添生力軍　三眼計時照樣纖薄

>

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK延續質感金屬的八角設計推出三眼計時型號GMC-B2100D-1A，23,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK全金屬2100系列中八角錶圈的GM-B2100腕錶，自2022年問世以來備受台灣錶迷喜愛，品牌壯大其陣容，再推出三眼計時型號GMC-B2100，更吸引人是錶殼纖薄，但抗震實力不變，歸功於錶圈和錶殼之間嵌入強化樹脂避震材質，並透過三叉錶耳結構和金屬錶帶的設計，分散連接套筒和按鈕軸所遭受的衝擊，錶款耐用性與佩戴舒適性兼具。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK水藍色面盤GMC-B2100AD-2A腕錶，24,000元。

G-SHOCK對於GMC-B2100腕錶的外型設計也相當講究，除了招牌的八角造型，八角元素還出現在錶冠、面盤9時位置的星期盤，此外，金屬錶帶採打凹處理，重現初代G-SHOCK樹脂錶帶的經典樣貌，共有黑與水藍色兩種款式，均配備Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link手機連結功能。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能電波時計腕錶CB5878-56E，28,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN近期則以地層與礦物為設計發想「宇宙幻彩」，並結合FUJIFILM結構色墨水技術，為光動能電波時計腕錶CB5878-56E創作會隨著光影折射出絢爛色調的面盤，秘訣是面盤中層疊了一層黑色漸層印刷，更凸顯結構色面盤的色彩，巧妙演繹漆黑地殼中透出的地層及礦物的光彩。

►Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間

►TAG Heuer百萬元陀飛輪致敬傳奇車手　呼應Netflix新劇《洗拿》

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

劉詩詩化身冰雪女王　葫蘆珠寶彰顯氣勢

劉詩詩化身冰雪女王　葫蘆珠寶彰顯氣勢

開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌

開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌

昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿

昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿

Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間 Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼 曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光 「貝嫂」萬聖節戴醜面具了事　貝克漢讚老婆「27年來首變裝」 Nike雙11快閃特惠提前開跑！新鞋款直接打5折、破千件品項降價了 昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿 職場奴性最強星座Top 3！第一名嘴上抱怨卻不離職　把吃苦當吃補

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面