劉詩詩化身冰雪女王　葫蘆珠寶彰顯氣勢

▲劉詩詩佩戴Qeelin 18K玫瑰金Wulu耳環，81,500元。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉涼，大地色系與深色服裝紛紛出籠，只要巧搭首飾，一樣亮麗出色，大陸女星劉詩詩近日漫步在街頭示範穿搭，一如既往優雅，她穿米色百褶裙亮相，搭配她所代言的華人珠寶品牌Qeelin標誌性的Wulu系列珠寶，她將重點放在耳環與戒指，並選擇玫瑰金款式，與她的大地色系洋裝完美呼應。





▲劉詩詩同時搭配Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝戒指，151,500元。

劉詩詩所戴的Qeelin珠寶都屬於日常容易搭配的「生活珠寶」，佩戴諧音「福祿」、造型為葫蘆的Wulu系列象徵財富與幸運，寓意討喜，耳環以18K玫瑰金勾勒出俐落的葫蘆線條，存在感強烈；戒指則是18K玫瑰金鑲鑽勾勒出葫蘆造型，再鑲嵌珍珠母貝，女人味十足。





▲劉詩詩日前盛裝參加VOGUE時尚之力盛會。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

Qeelin珠寶不僅是劉詩詩日常最佳配件，亦陪伴她出席重要場合，日前她參加VOGUE時尚之力盛會，也有閃亮的Wulu鑽石耳環裝飾，當晚她所穿的「雪融裙」更襯出她的女神氣場，此為香港第一位登上巴黎高級訂製服周的設計師Robert Wun的作品，黑色挖背且裙襬透紗的設計，輔以如冰雪般的裝飾，讓劉詩詩瞬間變身為「冰雪女王」大獲好評。





▲劉詩詩選穿Robert Wun 2024雪融禮服，宛如冰雪女王。（圖／翻攝liushishi_lss IG）