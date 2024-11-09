韓韶禧深V薄紗藏不住美胸　女神差點跌倒有點糗

▲韓韶禧以全球品牌大使身分出席Boucheron珠寶晚宴，身穿低胸禮服搭配鑲嵌海藍寶石、鑽石與水晶項鍊。（圖／翻攝xeesoxee IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星韓韶禧昨（8日）以Boucheron全球品牌大使身分，出席品牌於首爾舉辦的珠寶晚宴，她身穿超低胸的V字開高衩禮服亮相，既露深邃「事業線」又大秀美腿，輕鬆贏得全場目光，不過因鞋子太高，她在拍照時拐到差點跌倒，作風向來直率的她大方在IG限時動態分享這個有點糗的插曲，完全沒有女明星包袱。





▲韓韶禧手比愛心，吸引媒體搶拍。（圖／翻攝xeesoxee IG）

韓韶禧不僅個性直爽，自信更展現在她公開亮相所選穿的服裝上，不吝惜凸顯她的身材優勢。昨晚她身穿SAU LEE FLORENCE花卉點綴的白色深V禮服，儘管胸前加了裸色薄紗，依然相當性感，她同時搭配Boucheron鑲有5.06 克拉 E VVS風箏型鑽石、24 顆海藍寶石與白水晶的Cristaux項鍊，巧妙之處在於17 顆海藍寶石鑲嵌於六邊形水晶之中，演繹如冰島冰川的藍色調，整條項鍊由工匠費時2350小時製成，5.06克拉主鑽可拆下轉換為戒指佩戴。

▲韓韶禧同時是Dior品牌大使。（圖／翻攝xeesoxee IG）

人氣很旺的韓韶禧除了是Boucheron全球大使，也是瑞士名錶歐米茄（歐米茄）、法國精品Dior大使，小資女喜愛的CHARLES & KEITH也由她代言，日前她即示範CHARLES & KEITH與法國黑色美學品牌BLVCK PARIS的聯名系列穿搭，在鏡頭前翹著絲襪美腿， 非常懂得搶鏡。

▲擔任CHARLES & KEITH代言人的韓韶禧，示範了品牌與法國黑色美學品牌BLVCK PARIS聯名系列大秀美腿。（圖／翻攝xeesoxee IG）