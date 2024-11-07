桂綸鎂腹肌炸裂搶鏡　昆凌露香肩香奈兒酒會拼場

▲桂綸鎂出席香奈兒酒會，驚人腹肌線條現形。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）亞太區首間腕錶暨高級珠寶的獨立旗艦店，於台北101購物中心正式開幕，今（7日）舉辦慶祝酒會，與品牌合作多年的大使桂綸鎂、許瑋甯、昆凌與陳柏霖全員到齊，身穿鏤空C字Logo的短版襯衫配黑裙的桂綸鎂，露出驚人腹肌線條驚豔全場，而昆凌則露香肩拼場，指著耳際超過200萬元的Raban緞帶造型鑲鑽耳環說：「下一件最想入手的香奈兒珠寶是這個！」

▲昆凌下一件想入手的香奈兒珠寶是耳際的緞帶造型鑲鑽耳環。（圖／記者陳雅韻攝）

穿著白色斜紋軟呢開岔洋裝亮相的許瑋甯，因自己是獅子座，對香奈兒獅子珠寶情有獨鍾，她建議想進入香奈兒珠寶腕錶世界，可先從她也收藏的PREMIÈRE 腕錶入門；今晚別著鑲嵌白鑽與黃鑽獅子胸針的陳柏霖，逛過台北101旗艦店後相中鑲著青金石的獅子戒指，因為是品牌罕見採用的寶石。





▲許瑋甯因為是獅子座，特別鍾愛香奈兒珠寶的獅子符碼。（圖／記者陳雅韻攝）





▲陳柏霖特別推薦外套上的香奈兒鑲嵌黃鑽與白鑽的獅子胸針。（圖／記者陳雅韻攝）

今晚香奈兒酒會星光熠熠，9m88、女星李沐、王渝萱、王渝屏、鍾雪瑩、OZI、林哲熹、彭千祐、施柏宇、王冠閎等均盛裝出席，金馬影后謝盈萱也穿著黑白色格紋套裝搭配香奈兒鑽石珠寶，優雅亮相。







▲李沐身穿香奈兒黃色迷你褲裝，相當俏麗。（圖／記者陳雅韻攝）





▲謝盈萱穿著香奈兒褲裝亮相，展現優雅風格。（圖／記者陳雅韻攝）



與謝盈萱一同演出Netflix新戲《影后》的陳庭妮與楊貴媚，近日也都盛裝並搭配華麗珠寶宣傳，在劇中飾演黎芯妮的陳庭妮以一襲紅色洋裝搭配法國珠寶品牌CHAUMET Bee My Love系列耳骨夾及蜜蜂造型耳環，襯托她的活潑氣息；而甫於第59屆戲劇類金鐘獎風光拿下最佳女主角獎的楊貴媚，出席《影后》記者會暨首映會時，則戴義大利珠寶品牌DAMIANI Mimosa含羞草系列高級珠寶手環與全鑽腕錶，耀眼奪目展現戲劇天后氣勢。

▲陳庭妮宣傳Netflix新戲《影后》時，佩戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。（圖／CHAUMET）





▲楊貴媚佩戴DAMIANI Mimosa含羞草全新高級珠寶手環等珠寶出席《影后》首映會。