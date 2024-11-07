fb ig video ETtoday search mobile

桂綸鎂腹肌炸裂搶鏡　昆凌露香肩香奈兒酒會拼場

>

▲▼CHANEL酒會 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲桂綸鎂出席香奈兒酒會，驚人腹肌線條現形。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）亞太區首間腕錶暨高級珠寶的獨立旗艦店，於台北101購物中心正式開幕，今（7日）舉辦慶祝酒會，與品牌合作多年的大使桂綸鎂、許瑋甯、昆凌與陳柏霖全員到齊，身穿鏤空C字Logo的短版襯衫配黑裙的桂綸鎂，露出驚人腹肌線條驚豔全場，而昆凌則露香肩拼場，指著耳際超過200萬元的Raban緞帶造型鑲鑽耳環說：「下一件最想入手的香奈兒珠寶是這個！」

▲▼CHANEL酒會 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲昆凌下一件想入手的香奈兒珠寶是耳際的緞帶造型鑲鑽耳環。（圖／記者陳雅韻攝）

穿著白色斜紋軟呢開岔洋裝亮相的許瑋甯，因自己是獅子座，對香奈兒獅子珠寶情有獨鍾，她建議想進入香奈兒珠寶腕錶世界，可先從她也收藏的PREMIÈRE 腕錶入門；今晚別著鑲嵌白鑽與黃鑽獅子胸針的陳柏霖，逛過台北101旗艦店後相中鑲著青金石的獅子戒指，因為是品牌罕見採用的寶石。

▲▼CHANEL酒會 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲許瑋甯因為是獅子座，特別鍾愛香奈兒珠寶的獅子符碼。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼CHANEL酒會 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲陳柏霖特別推薦外套上的香奈兒鑲嵌黃鑽與白鑽的獅子胸針。（圖／記者陳雅韻攝）

今晚香奈兒酒會星光熠熠，9m88、女星李沐、王渝萱、王渝屏、鍾雪瑩、OZI、林哲熹、彭千祐、施柏宇、王冠閎等均盛裝出席，金馬影后謝盈萱也穿著黑白色格紋套裝搭配香奈兒鑽石珠寶，優雅亮相。

▲▼CHANEL酒會 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李沐身穿香奈兒黃色迷你褲裝，相當俏麗。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼CHANEL酒會 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲謝盈萱穿著香奈兒褲裝亮相，展現優雅風格。（圖／記者陳雅韻攝）

與謝盈萱一同演出Netflix新戲《影后》的陳庭妮與楊貴媚，近日也都盛裝並搭配華麗珠寶宣傳，在劇中飾演黎芯妮的陳庭妮以一襲紅色洋裝搭配法國珠寶品牌CHAUMET Bee My Love系列耳骨夾及蜜蜂造型耳環，襯托她的活潑氣息；而甫於第59屆戲劇類金鐘獎風光拿下最佳女主角獎的楊貴媚，出席《影后》記者會暨首映會時，則戴義大利珠寶品牌DAMIANI Mimosa含羞草系列高級珠寶手環與全鑽腕錶，耀眼奪目展現戲劇天后氣勢。

▲▼ 陳庭妮,楊貴媚 。（圖／公關照）

▲陳庭妮宣傳Netflix新戲《影后》時，佩戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。（圖／CHAUMET）

▲▼ 陳庭妮,楊貴媚 。（圖／公關照）

▲楊貴媚佩戴DAMIANI Mimosa含羞草全新高級珠寶手環等珠寶出席《影后》首映會。

►開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌

►Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 桂綸鎂, 昆凌, 許瑋甯, 陳柏霖, 謝盈萱, CHAUMET, Damiani

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

寶格麗錶上出現魔幻雲朵　法國藝術家出的浪漫點子

寶格麗錶上出現魔幻雲朵　法國藝術家出的浪漫點子

川普老婆梅蘭妮亞捨美國設計師服裝　穿全套Dior慶祝重返白宮

川普老婆梅蘭妮亞捨美國設計師服裝　穿全套Dior慶祝重返白宮

G-SHOCK熱賣八角金屬錶添生力軍　三眼計時照樣纖薄

G-SHOCK熱賣八角金屬錶添生力軍　三眼計時照樣纖薄

劉詩詩化身冰雪女王　葫蘆珠寶彰顯氣勢 開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌 昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿 Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間 Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼 曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光 「貝嫂」萬聖節戴醜面具了事　貝克漢讚老婆「27年來首變裝」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面