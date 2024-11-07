寶格麗錶上出現魔幻雲朵　法國藝術家出的浪漫點子

▲寶格麗限量200只的OCTO FINISSIMO LAURENT GRASSO EDITION限量版腕錶。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）以超薄設計著稱的八邊形錶款OCTO FINISSIMO系列，儼然成為最佳的創意舞台，品牌腕錶產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與法國藝術家 Laurent Grasso 攜手推出限量200只的聯名錶，從錶殼、錶帶到面盤都呈現迷人的午夜藍，猶如寧靜天空的面盤中央裝飾一朵雲投射出彩虹般的倒影，3支指針宛如漂浮在半空中，流露浪漫又魔幻的氣息。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO LAURENT GRASSO EDITION限量版腕錶，錶背有藝術家的簽名。

藝術家Laurent Grasso表示受到獨一無二又魔幻的光輝雲朵啟發，懸浮在空中的粒子與無數凝結的水滴，發散著原始的光線，賦予雲朵醉人的七彩樣貌，成為寶格麗聯名錶的主視覺，同時引人思考「我們的肉眼所見，是否反映真實？亦或僅是幻覺」？整只鈦金屬材質錶款與黃銅面盤均經過PVD 塗層處理，為午夜藍色調打造均勻的霧面效果，五彩雲朵則以金屬色素網版印刷定格於面盤上，錶背點綴藝術家簽名，見證雙方精彩的跨界合作。





▲PIAGET Andy Warhol系列18K白金巴黎釘紋藍色隕石面盤自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供）

伯爵（PIAGET）則與Andy Warhol安迪沃荷視覺藝術基金會（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）合作，推出Andy Warhol腕錶客製化服務，藏家可訂製專屬的錶款，緣起自普普藝術大師安迪沃荷生前為伯爵名錶的收藏家。近期品牌以他珍藏的錶款為靈感，創作Andy Warhol系列18K白金巴黎釘紋藍色隕石面盤自動上鍊腕錶，由於面盤為隕石材質代表每一款錶均是獨一無二，而錶殼飾以精緻的巴黎釘紋，相當精緻。

