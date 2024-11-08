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孫芸芸青春穿搭亮160萬卡地亞手環　低調黑包出自得獎常客

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿著背心搭長衫與迷你牛仔裙，對著鏡子自拍。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸過往在台灣時尚圈相當活躍，但近年來減少出席公開活動，多在澳洲陪伴兒女，或是赴美國探望姊姊孫瑩瑩和弟弟孫智宏，在台北則忙於設計同名首飾品牌YUN YUN SUN新作與推廣她創立的生活風格網站Inattention商品，粉絲若想一窺她的時尚穿搭，只能從IG欣賞了。今（8）日她分享自拍照並問網友哪張好看，隨興自然模樣被粉絲盛讚。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸秀出當日配件，包括The Row黑色半月包約49,000元、卡地亞約1,600,000元LOVE鑲鑽手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸日常以休閒風格裝扮為主，帆船圖案的白色背心外罩長衫，再搭配迷你牛仔短裙露出招牌長腿已夠吸睛，她還疊戴兩款手環，其中一款是卡地亞（Cartier）經典的LOVE手環，18K白金鑲嵌204顆共重1.99克拉的圓形明亮式切割鑽石，要價約160萬元，洩露她的貴婦身分。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸（右）開心與住在美國的姊姊孫瑩瑩相聚。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

當天孫芸芸搭配的包款相形之下則低調許多，不是讓人一眼可辨別出的香奈兒（CHANEL）或愛馬仕（HERMÈS），而是美國童星出身雙胞胎Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen歐森姊妹創立的品牌The Row黑色的半月包，定價不到5萬元，The Row以簡約且高質感的設計著稱，是「時尚奧斯卡」CFDA大獎的常客，深受全球名流追捧，身為時尚達人的孫芸芸也是忠實粉絲。

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關鍵字：

孫芸芸, The Row, Cartier, 卡地亞

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