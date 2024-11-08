風Luxury／卡地亞經典款變迷你了　引領小錶流行風潮

▲卡地亞Tank Louis Cartier腕錶迷你款，236,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動風大錶風潮流行多年，近來尺寸小巧的錶款有回歸之勢，卡地亞（Cartier）即為引領潮流的前鋒，旗下經典之作從設計到機芯，一切都變得迷你精緻且達到完美平衡，迷你款式包括Tank Louis Cartier腕錶、Tank Américaine腕錶、Baignoire腕錶、Panthère de Cartier美洲豹錶，以及靈感源自一枚1922年時計的Tortue迷你款腕錶。





▲模特兒佩戴卡地亞Baignoire de Cartier迷你款鑽錶，1,650,000元。

卡地亞秀氣版本的經典錶款並非只是改變尺寸比例，內在也經過重新調整，採用石英機芯。Tank Louis Cartier迷你款腕錶承襲羅馬數字、藍鋼指針和凸圓形藍寶石上鍊錶冠等經典元素，錶殼比例稍長的Tank Américaine迷你款腕錶則有簡潔的18K金皮帶錶款與錶框、錶鍊全鑲鑽的奢華版本。

▲模特兒戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹迷你鑽錶，1,030,000元。

橢圓形的Baignoire腕錶也加入迷你陣容，發表搭配皮革錶帶的黃K金鑲鑽錶款和搭配手環式錶鍊的全K金錶款，圓潤的造型相當討喜；讓人聯想起美洲豹矯捷身姿的Panthère de Cartier美洲豹迷你款腕錶，與卡地亞手環一起疊搭更時髦；而1912年問世的龜甲輪廓Tortue腕錶，也推出小巧之作，黃K金錶框搭配米色真漆圓點裝飾，顯得活潑俏皮，結合珠光面盤與米色皮革錶帶流露好氣質。





▲卡地亞Tortue迷你款腕錶，限量150只，555,000元。

美國品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶錶也以迷你設計吸引目光，靈感源自品牌第五大道旗艦店拱門造型Avenue腕錶，其中Avenue C Mini系列腕錶從錶框到面盤幾何圖案共鑲嵌161顆圓形明亮式切工鑽石，優雅迷人；此外，造型源自品牌經典祖母綠型切割鑽石的Emerald系列腕錶，也以小尺寸亮相，配上亮眼綠色面盤與雙圈錶帶，裝飾性強烈。





▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓The One系列枕形切工藍寶石戒指、祖母綠型切工鑽石戒指、橢圓形切工鑽石耳環與Avenue C Mini鑽錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）



▲海瑞溫斯頓Emerald系列綠色珍珠母貝面盤腕錶。