用喬治傑生魚子醬皿享精緻生活　牛角小匙獨一無二

▲喬治傑生餐具風格簡潔優雅，最新作品為INDULGENCE系列魚子醬皿與魚子醬匙。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）的餐具與家飾設計簡約優雅，向來是送禮自用兩相宜的優質選擇，近期再添新穎設計，由瑞典設計師Helle Damkjær操刀設計INDULGENCE系列魚子醬皿與魚子醬匙，前者以水晶玻璃製成如花瓣輪廓的雙層結構，內層的小型玻璃皿用來盛裝魚子醬，外層的大型玻璃皿可置入碎冰塊維持魚子醬鮮度，而兩件一組的魚子醬湯匙以牛角製作，呈現天然的光澤與獨一無二紋理。





▲喬治傑生INDULGENCE系列水晶玻璃魚子醬器皿7,500元，牛角製魚子醬匙 兩入組2,000元。

除了餐具講究彰顯生活品味，在寒冷冬日夜晚點上一盞燭火，也能為空間增添浪漫氣息。喬治傑生由丹麥設計師Maria Berntsen所設計CHROME CONTOURS系列防風燭台，採用玻璃與鏡面拋光不鏽鋼打造出極簡的圓柱造型，4種尺寸的燭台可單獨擺放或是多個組合出層次感；另一小巧選擇是瑞典王子Sigvard Bernadotte創作的BERNADOTTE 系列餐燭台，凹槽刻紋外型宛若小南瓜，精緻可愛，採兩件一組販售。





▲喬治傑生CHROME CONTOURS系列鏡面拋光不鏽鋼防風燭台有4種尺寸，2,000元起。





▲喬治傑生BERNADOTTE 系列鏡面拋光不鏽鋼餐燭台兩入組，2,500元。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的生活精品也備受喜愛，當中Tiffany Home Essentials經典水晶玻璃燭台線條俐落，與任何裝潢風格的空間都百搭；而餐瓷系列則深受品牌DNA啟發，新款Tiffany Toile餐具設計靈感源自品牌古典珍藏庫的紐約市插圖，呈現布魯克林橋與石上鳥完美邂逅、自由女神像與Tiffany 鑽石融為一體，成為Tiffany Blue色調的咖啡壺、咖啡杯或餐盤上的最美風景。



▲Tiffany Home Essentials經典水晶玻璃燭台。（圖／翻攝Tiffany官網）

▲靈感源自Tiffany古典珍藏庫的紐約市插圖的Tiffany Toile咖啡壺與咖啡杯。（圖／翻攝Tiffany官網）