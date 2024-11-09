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日本柴犬成G-SHOCK主角　啟動背光亮出超萌狗臉

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以柴犬為主題推出新錶，GA-100SHB（右上）4,500元，DW-5600SHB（下）3,900元，DW-6900SHB（左上）3,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

柴犬是日本代表性犬種，首次躍上日本腕錶品牌CASIO旗下的G-SHOCK放送超萌魅力，以熱賣的3大經典型號為基礎進行設計，並分別採用3種柴犬的毛色打造，最有趣的是雙色錶帶外側呈現柴犬毛髮色調，內側淺白色則代表柴犬的肚子毛色，每一款錶面、錶背與錶帶扣環都點綴其活潑圖案，配上專屬包裝，吸引錶迷與柴犬愛好者的目光。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK型號DW-5600SHB與DW-6900SHB背光亮起會出現柴犬圖案。

G-SHOCK大錶殼GA-100SHB以赤柴為靈感，搭配棕色錶圈與棕、白色的雙色錶帶，面盤設計巧妙呈現柴犬的臉，LCD與時、分針分別代表柴犬的眼睛和鼻子，12時位置小錶盤的指針就是一隻動感柴犬，相當俏皮；DW-6900SHB則以白柴犬為主角，方形的DW-5600SHB則以黑柴犬為代表，兩款錶啟動背光功能均會亮起可愛的狗臉圖案，增添佩戴趣味。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK於背蓋刻有柴犬圖案。

邁入年底歡慶時刻，各品牌已陸續發表適合聖誕節或跨年穿戴的配件，Swatch一口氣發表15款Swatch Holiday系列腕錶，不同尺寸或系列的錶款換上絢爛新裝，時尚男女在此系列均能找到適合自己風格的款式，為派對穿搭增添亮點。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch Holiday系列錶款以炫目色彩吸睛。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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