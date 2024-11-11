范冰冰香肩、美背全都露　浪漫禮服出自台灣設計

▲范冰冰宣傳郵輪旅行，身穿台灣設計師品牌Nicole + Felicia打造的禮服。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰挺過2018年逃稅風波，近幾年工作觸角都往海外發展，今年重心尤其放在東南亞，不僅與擔任過金馬評審的馬來西亞導演張吉安合作到導演家鄉吉打拍攝新片《地母》，也擔任2024年麻六甲旅遊年親善大使，10日她則現身新加坡，見證名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）新航線啟航，她身穿粉色蓬紗構成盛開花朵搭配黑色魚尾裙的禮服，成功吸睛。





▲范冰冰身穿浪漫風格禮服露香肩與美背。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰向來勇於挑戰不同風格的時尚穿搭，此次出席郵輪推出新加坡出發到麻六甲的兩天一夜行程啟航典禮，她選穿台灣禮服品牌Nicole + Felicia打造的浪漫禮服，上半部如粉紅花朵綻放的設計讓她大露香肩與美背，也襯出她的女王氣勢。





▲范冰冰拍攝自創品牌唇膏廣告，高領連身衣的造型很吸睛。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

除了隆重的禮服，風格百變的范冰冰近日為自創彩妝保養品牌FAN BEAUTY宣傳口紅，選穿高領的白色緊身連身衣入鏡宣傳，盡顯窈窕曲線；此外，她也與日本知名設計師品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）、藝術家內田雀（Uchida Suzume）三方合作，推出印有她的肖像圖案服裝，足見她在時尚圈的影響力。





▲范冰冰與山本耀司、藝術家內田雀三方聯名，創作她的肖像圖案服飾。（圖／翻攝bingbing_fan IG）