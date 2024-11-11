fb ig video ETtoday search mobile

范冰冰香肩、美背全都露　浪漫禮服出自台灣設計

>

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰宣傳郵輪旅行，身穿台灣設計師品牌Nicole + Felicia打造的禮服。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰挺過2018年逃稅風波，近幾年工作觸角都往海外發展，今年重心尤其放在東南亞，不僅與擔任過金馬評審的馬來西亞導演張吉安合作到導演家鄉吉打拍攝新片《地母》，也擔任2024年麻六甲旅遊年親善大使，10日她則現身新加坡，見證名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）新航線啟航，她身穿粉色蓬紗構成盛開花朵搭配黑色魚尾裙的禮服，成功吸睛。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰身穿浪漫風格禮服露香肩與美背。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰向來勇於挑戰不同風格的時尚穿搭，此次出席郵輪推出新加坡出發到麻六甲的兩天一夜行程啟航典禮，她選穿台灣禮服品牌Nicole + Felicia打造的浪漫禮服，上半部如粉紅花朵綻放的設計讓她大露香肩與美背，也襯出她的女王氣勢。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰拍攝自創品牌唇膏廣告，高領連身衣的造型很吸睛。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

除了隆重的禮服，風格百變的范冰冰近日為自創彩妝保養品牌FAN BEAUTY宣傳口紅，選穿高領的白色緊身連身衣入鏡宣傳，盡顯窈窕曲線；此外，她也與日本知名設計師品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）、藝術家內田雀（Uchida Suzume）三方合作，推出印有她的肖像圖案服裝，足見她在時尚圈的影響力。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰與山本耀司、藝術家內田雀三方聯名，創作她的肖像圖案服飾。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

►泰勒絲穿火辣馬甲為球星男友打氣　戴184萬LV金錶襯天后身價

►凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣

關鍵字：

范冰冰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

泰勒絲穿火辣馬甲為球星男友打氣　戴184萬LV金錶襯天后身價

泰勒絲穿火辣馬甲為球星男友打氣　戴184萬LV金錶襯天后身價

凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣

凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣

韓韶禧深V薄紗藏不住美胸　女神差點跌倒有點糗

韓韶禧深V薄紗藏不住美胸　女神差點跌倒有點糗

日本柴犬成G-SHOCK主角　啟動背光亮出超萌狗臉 孫芸芸青春穿搭亮160萬卡地亞手環　低調黑包出自得獎常客 風Luxury／卡地亞經典款變迷你了　引領小錶流行風潮 用喬治傑生魚子醬皿享精緻生活　牛角小匙獨一無二 桂綸鎂腹肌炸裂搶鏡　昆凌露香肩香奈兒酒會拼場 川普老婆梅蘭妮亞捨美國設計師服裝　穿全套Dior慶祝重返白宮 G-SHOCK熱賣八角金屬錶添生力軍　三眼計時照樣纖薄

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面