凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣

▲凱特王妃（左）與嬸嬸愛丁堡公爵夫人蘇菲站在陽台上觀禮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃今年1月宣布罹癌，歷經化療的不適與長時間的修養，9月她宣布結束療程，視身體狀況逐步返回工作崗位，上個周末連續兩日她出席國殤日活動，緬懷第一次、第二次世界大戰與其他戰事不幸喪生軍民，看起來氣色不錯，讓粉絲鬆了口氣，她也展現舊衣重穿的功力，巧妙改造就變成新衣服了。





▲凱特王妃將舊衣改造，把2020年穿過的Catherine Walker大衣領子加上蝴蝶結，扣子也全換新。（圖／路透社）

凱特王妃10日參加國殤日紀念儀式，與嬸嬸愛丁堡公爵夫人蘇菲站在陽台上觀禮，她所穿的黑色大衣出自愛牌Catherine Walker，有趣的是她於2020年同一個場合也穿此件大衣，但這回她巧妙改造，捨去原本肩飾流蘇，於領口加上黑絨蝴蝶結，扣子也全面換新，舊衣立刻變出新樣貌。





▲凱特王妃於國殤紀念日音樂會戴黛安娜王妃傳承的珍珠耳環搭配黑色洋裝，以及香奈兒包。（圖／路透社）

國殤日儀式上凱特王妃同時搭配1947年伊莉莎白二世女王收到巴林王室所贈的結婚禮物—珍珠耳環，而前一晚她現身國殤日紀念音樂會，則佩戴婆婆黛安娜王妃傳承的珍珠耳環搭配黑色洋裝亮相，兩件耳環都是意義非凡的紀念珠寶，成為她重要場合的最佳配件，當天她還手拿香奈兒（CHANEL）菱格紋小包，優雅端莊。