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泰勒絲穿火辣馬甲為球星男友打氣　戴184萬LV金錶襯天后身價

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▲▼泰勒絲LV 。（圖／公關照）

▲泰勒絲身穿維多利亞的秘密黑色馬甲搭配Versace格紋短褲裝，現身堪薩斯美式足球球場為男友加油。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球堪薩斯城酋長隊球星男友特拉維斯凱爾斯（Travis Kelce）愛得高調，但日前被爆出「分手合約」，被質疑兩人戀情根本是作秀。不過小倆口無視流言蜚語，以行動證明感情甜蜜蜜，泰勒絲10日就現身堪薩斯球場，為上場比賽的男友加油。

▲▼泰勒絲LV 。（圖／公關照）

▲泰勒絲搭配紅寶石珠寶與LV金錶。（圖／LV提供，以下同）

人氣很旺的泰勒絲一舉一動都是鎂光燈焦點，因此每回現身球場觀賽時，總是精心打扮，10日她穿美國知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）黑色馬甲露出傲人「事業線」，搭配Versace紅與黑色格紋外套與短褲，再穿上長筒馬靴，性感又帥氣。

▲▼泰勒絲LV 。（圖／公關照）

▲泰勒絲佩戴的LV TAMBOUR 18K金自動錶，1,840,000元。（圖／LV提供，以下同）

而泰勒絲所戴的配飾則彰顯她的天后身分，她不僅佩戴貴氣的紅寶石珠寶呼應服裝色彩，還戴著LV（Louis Vuitton，路易威登）要價184萬元的TAMBOUR 18K金自動錶，是品牌去年全面翻新此經典系列的作品，較前一代設計更纖薄，呈現錶徑40 mm，厚8.3 mm的中性風錶殼，錶殼的弧形側面則裝飾12個 LOUIS VUITTON立體字母，配上一體成形且符合人體工學的鍊帶，展現休閒優雅的風格。
 

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關鍵字：

泰勒絲, Versace, 維多利亞的秘密, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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