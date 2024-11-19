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賈永婕老公台北101點燈示愛　「賈董」樂陶陶超有面子

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▲▼賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲賈永婕在家就能欣賞台北101大樓點燈，她戴著香奈兒CODE COCO腕錶。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者陳雅韻／台北報導

台北101董事長「賈董」賈永婕昨（18日）發文感謝老公「王董」王兆杰，贊助台北101大樓點燈，在地標建築上秀出「台灣尚勇」、「前進東京」、「Taiwan No.1」字樣，恭喜中華棒球隊在世界12強棒球賽率先搶下四強門票，將到東京爭取最高榮譽，身為德杰集團少東的王兆杰沒忘了替自家宣傳並向老婆示愛，台北101還亮著「德杰集團 永婕同❤️」字樣，讓賈永婕樂陶陶。

▲▼賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲賈永婕與老公王兆杰在家玩親親放閃。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕從自家就可欣賞到老公的浪漫之舉，以窗外的台北101大樓為背景，她身穿白T恤搭Valentino Logo裙拍照，一手比愛心，另一手則戴著香奈兒（CHANEL）集結經典兩大設計元素2.55包鎖扣與菱格紋的CODE COCO鑽錶，此款錶最有趣之處是中央扣環一如香奈兒2.55包包的鎖扣，一扭即可關上或打開，讓面盤可以被展現、亦可被隱藏。

▲▼賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲香奈兒黑色陶瓷與精鋼材質CODE COCO鑽錶，380,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

室內拍下台北101點燈照，戶外照也不能少，賈永婕與老公王兆杰冒雨在台北101大樓前合影，賈永婕開心表示：「輪到老公點燈加油，但也太愛我了吧，謝謝我的忠實粉絲老公一直以來都這麼支持我！」她也爆料老公自認是出錢、出力、出氣筒，夫妻甜蜜放閃無極限。

▲▼賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲王兆杰贊助台北101點燈「德杰集團 永婕同❤️」，夫妻倆冒雨開心留影。（圖／翻攝賈永婕臉書）

▲▼賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲賈永婕秀出老公贊助台北101點燈，除了夫妻曬甜蜜，也為中華棒球隊前進東京四強賽加油。（圖／翻攝賈永婕臉書）

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關鍵字：

賈永婕, 賈董, 世界12強棒球賽, 王兆杰, 台北101, Valentino, CHANEL, 香奈兒

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