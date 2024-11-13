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陳喬恩靠血拚減壓　刷約20萬禮服「心情好好」

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▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩近日忙著為新戲背台詞。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩愛情與事業兩得意，9月下旬與結婚兩年多的老公、馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌），在馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮後，旋即投入工作，開始為新劇狂背台詞，她透露背台詞與拍戲的減壓方法無他，就是「買東西，買買買」，一眨眼就在網上買了約20萬元的花卉禮服，她開心表示：「買漂亮衣服讓我心情好好。」

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩工作忙碌的減壓方法就是血拼，買了約20萬元的Giambattista Valli花卉禮服。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩已是精品達人，深知何種服裝最能襯托她的優點，尤其喜歡露出鎖骨的衣服，因此忙於工作之際，不忘上購物網站買衣服紓解壓力。她透露敗了以夢幻禮服設計著稱的義大利設計師品牌Giambattista Valli斜肩花卉禮服，穿上身比網站上的照片浪漫，本來是她婚禮後派對的選擇之一，後來選穿黃色Carolina Herrera搭配灰色大蝴蝶結的黃色禮服，她還掙扎是否也要打包同款粉紅色禮服。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩看小紅書學著替愛馬仕粉紅凱莉包的提把綁上絲巾。（圖／翻攝iam_joechen IG）

除了難以抗拒華美服飾的魅力，陳喬恩也是愛馬仕（HERMÈS）包控，收藏不少經典包款，近日她的伴遊新歡是櫻花粉色的凱莉包，她特別上小紅書學如何為提把綁絲巾，自誇「粉紅緞帶是不是很配，真是心靈手巧啊」！

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關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 凱莉包, Giambattista Valli

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