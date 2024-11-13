沛納海左冠錶致敬義大利海軍傳奇　尺寸縮小更好駕馭

▲沛納海Luminor系列8日動力儲存左冠腕錶，248,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）為了方便水下突擊隊潛水員以左手操作腕錶，曾推出錶徑47毫米軍用設計的左冠錶，今年新版本下修尺寸，發表 Luminor系列44毫米8日動力儲存左冠腕錶，讓更多藏家能駕馭強悍錶款，錶冠與經典護橋設於9時位置，體貼慣用左手或偏愛右手戴錶的佩戴者，而面盤則為極簡黑色，向歷史錶款致敬。





▲透明錶背可欣賞具8日動力儲存的P.5000 手動上鍊機芯。

Luminor系列44毫米8日動力儲存左冠腕錶另一特色，是動力儲存長達8日、防水300米，歸功於沛納海內載的P.5000手動上鍊機芯，其設計靈感源自具備8日動力儲存的Angelus SF240 機芯，由內而外都凸顯曾向品牌訂購錶款的義大利海軍突擊隊對於腕錶耐用性的嚴格要求。





▲HUBLOT為世界12強棒球賽，推出棒球縫線錶帶版本的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，並提供專屬「投手計時器」。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT（宇舶）今年首度推出左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，恰好搶搭熱烈進行中的世界棒球12強賽風潮，特別為錶款搭配手工特製的紅白棒球縫線錶帶，透過獨家One Click單鍵快拆錶帶裝置，可與既有的白色橡膠錶帶自由替換，而鮮明的紅色高科技陶瓷錶圈搭配白色陶瓷錶殼，恰好呼應棒球的經典色；此外，品牌為台灣預賽打造專屬投手計時器，以維持比賽節奏順暢，與台灣球迷共同見證棒球盛事的輝煌時刻。

