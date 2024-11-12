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伯爵優雅運動錶鏤空超輕盈　酷黑陶瓷到上千萬奢華版均備

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▲▼ Piaget,Cartier 。（圖／公關照）

▲伯爵風格大使范少勳戴PIAGET Polo系列黑陶瓷腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶暨腕錶世家伯爵（PIAGET）今年歡慶150周年，持續探究「超薄技藝」與「鏤空美學」，將2021年發表自製1200S1超薄機芯，與PIAGET Polo系列腕錶相結合，催生出輕盈纖薄的鏤空錶，款式從休閒時尚的PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶，到耀眼奢華的千萬元寶石版本均備。

▲▼ Piaget,Cartier 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶， 1,410,000元。

1979年誕生的PIAGET Polo系列腕錶是優雅運動錶的代表作，金質錶款配上浮凸條紋的設計風靡一時，最新力作PIAGET Polo系列42毫米黑陶瓷超薄鏤空自動上鍊腕錶，採用黑色DLC處理鈦金屬為基礎，容納陶瓷錶殼和錶圈、錶冠，兼顧工藝、美學與防水性；奢華版則為全球限量5只的18K白金漸層藍寶石鑽石超薄鏤空自動上鍊腕錶，錶圈與時標鑲嵌藍寶石，而錶耳、錶內緣與機芯橋板鑲滿美鑽，耀眼出眾。

▲▼ Piaget,Cartier 。（圖／公關照）

▲全球限量5只的PIAGET Polo系列18K白金藍寶石鑽石超薄鏤空自動上鍊腕錶，11,100,000元。

邁入秋冬，金色調與巧克力色錶款特別受歡迎，PIAGET Polo系列也新增18K玫瑰金巧克力面盤日期顯示自動上鍊腕錶、18K玫瑰金36毫米夜藍色鑽石自動上鍊腕錶滿足藏家需求；而以優雅曲線設計著稱的Limelight Gala系列女錶，則推出金色面盤搭配鑽石錶圈新錶，分別有皮錶帶與米蘭編織鍊帶兩種款式，無論與休閒或正式服裝都能完美搭配。

▲▼ Piaget,Cartier 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列18K玫瑰金巧克力面盤日期顯示自動上鍊腕錶，1,050,000元。

▲▼ Piaget,Cartier 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金32毫米米蘭編織鍊帶鑽石自動上鍊腕錶，1,720,000元。

卡地亞（Cartier）也從經典延伸，推出小巧尺寸版本，旗下已橢圓形輪廓著稱的珠寶錶經典Baignoire系列，推出小型款與迷你款新錶，橢圓形錶圈鑲滿美鑽，繞著點綴羅馬數字面盤閃閃發光，優雅迷人，是喜愛秀氣又帶有華麗感的女性首選。

▲▼ Piaget,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Baignoire de Cartier腕錶迷你款（上）640,000元，小型款970,000元。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, Cartier, 卡地亞

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