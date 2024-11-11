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勞力士史上最貴Daytona誕生　首款彩虹圈錶逾2億元拍出

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▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯鐘錶日內瓦秋拍以近1,877,737,895元收槌。（圖／富藝斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）鐘錶日內瓦秋拍歷經連續3日拍賣，昨（10日）以近1,877,737,895元台幣收槌，創該門類拍賣史歷來第二高，其中勞力士（Rolex）與獨立製錶名家F.P. Journe雙雙締造歷史紀錄，前者以超過2億元落槌，成為史上最貴Cosmograph Daytona錶；而F.P. Journe製作的第二只腕錶、也是其職業生涯售出的首只腕錶「Tourbillon Souverain à Remontoire d’Egalité」，以約271,655,000元成交，創下獨立製錶世界拍賣紀錄。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯拍出史上首只勞力士「Cosmograph Daytona，Rainbow」型號16599白金腕錶，以約204,297,300元歷史天價落槌。

富藝斯日內瓦中錶拍賣吸引全球64個國家和地區的收藏家競投，超過1,000位藏家親臨現場，另有2,000位參與者線上競標，焦點為勞力士約1994年製的首款「Cosmograph Daytona，Rainbow」型號16599白金腕錶，此款一直由私人珍藏的Daytona比量產的彩虹圈錶款早了近20年，珍稀程度不言可喻，以逾2億元天價拍出，登上史上最貴Daytona錶款寶座。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲F.P. Journe製作的第二只腕錶，也是其職業生涯售出的首款腕錶「Tourbillon Souverain à Remontoire d’Egalité」，以約271,655,000元拍出。

佳士得香港甫落幕的「精緻名錶特別呈獻：瑰藏系列」第一部分網上拍賣及第二部分現場拍賣，成交總額約877,762,000元，成交率達88%，成交價最高之作為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1951年製的型號1518 18K紅金萬年曆計時腕錶，此型號是PP首款大規模生產的萬年曆計時碼錶，當時紅金款製作58只，此次出現在佳士得拍場的錶款式已知僅有的45只紅金錶的其中一只，且是唯一已知面盤有「FAB. SUISSE」字樣的錶款，以79,650,000元高價拍出。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得香港鐘錶拍賣最高成交價是PP 1951年製的型號1518 18K紅金萬年曆計時腕錶，79,650,000元。（圖／佳士得提供）

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s, 勞力士, Rolex, PP, 錶王, Patek Philippe, F.P. Journe百達翡麗

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