劉詩詩妝容讓人認不出　像孫悟空項鍊一樣72變

▲劉詩詩戴Qeelin Monkey King BoBo項鍊，她的妝容讓人差點認不出。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin擅長將東方元素融入設計之中，最新力作以經典文學《西遊記》孫悟空與敦煌壁畫中的飛天仙女為靈感，創作俏皮可愛的Bobo熊貓造型珠寶，代言人劉詩詩穿著敞開領口的冬裝秀新項鍊，不過她的妝容太前衛，讓人差點認不出是她，顛覆她一貫予人優雅溫婉的形象，巧妙呼應72變的孫悟空。





▲劉詩詩穿紅色外套搭配Qeelin敦煌BoBo項鍊。

劉詩詩所戴的Qeelin Monkey King BoBo項鍊，為熊貓樣貌的Bobo注入孫悟空特色，特別設計兩款可更換的面具配件，讓佩戴者能隨心情搭配不同造型，呼應美猴王七十二變的形象；另一款敦煌飛天仙女BoBo，則演繹敦煌壁畫中風姿綽約飛天仙女，限量18件。







▲Qeelin設計可更換面具的孫悟空Monkey King BoBo項鍊，1,067,500元。

▲Qeelin沒戴面具的孫悟空Monkey King BoBo項鍊。





▲Qeelin以敦煌壁畫中的飛天仙女為靈感的敦煌BoBo項鍊，828,500元。

除了代言珠寶，劉詩詩也是瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言人，上陣拍攝新款星座系列女錶形象照，她所戴的款式為29毫米腕錶不鏽鋼搭Sedna™金錶殼鍊帶款，新作的特色是面盤從6時位置開始延伸出雅流動的旋舞圖案，搭配時標與錶圈鑲嵌的美鑽，炫目迷人。





▲歐米茄品牌大使劉詩詩佩戴星座系列29毫米腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲歐米茄星座系列29毫米腕錶不鏽鋼搭Sedna™金錶殼款，502,000元。